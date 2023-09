Donnarumma alla Juve: reazione a catena

Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain alla Juventus: effetto domino per la clamorosa operazione di mercato

Il calciomercato non si ferma mai. Le contrattazioni sono chiuse dallo scorso 1° settembre, eppure proprio nell’intervallo di tempo tra una sessione e l’altro gli operatori di mercato lavorano indefessamente per gettare le basi dei colpi da piazzare alla riapertura del calciomercato.

Ragion per cui si rincorrono le voci sui possibili obiettivi dei vari club sia in ottica finestra di gennaio sia in vista della sessione della prossima estate.

Altro ko per il Paris Saint-Germain targato Luis Enrique: per i parigini sono 8 i punti in classifica in 5 match di Ligue 1, con la vetta, occupata al momento dal Monaco, che dista 3 punti.

Un inizio di campionato, quindi, non in linea con le aspettative dei tifosi e dei dirigenti del PSG che pur avendo salutato Lionel Messi e Neymar non si aspettavano certo una partenza con il freno a mano tirato.

E quando il PSG non vince ed è in difficoltà, ecco che incominciano a circolare rumor di mercato che coinvolgono tutti gli effettivi della rosa, a partire da Gianluigi Donnarumma he, sebbene il titolare indiscusso in questa stagione, potrebbe lasciare il club transalpino per difendere i pali della porta della Juventus.

Donnarumma alla Juve: affare per la prossima estate?

Tempi duri per gli italiani del Paris Saint-Germain: dopo che per 11 stagioni è stato il faro del centrocampo dei campioni di Francia in carica Marco Verratti ha dovuto fare le valigie per trasferirsi in Qatar e vestire i colori dell’Al Arabi.

D’altronde l’ex Commissario tecnico delle Furie Rosse era stato fin troppo chiaro con lui: “Con me non giocherai mai“. Orbene, tale copione potrebbe ripetersi la prossima estate con il numero uno Gigio Donnarumma che, dopo tre stagioni all’ombra della Torre Eiffel in cui si è segnalato più per le papere che per le parate, potrebbe decidere di cambiare aria.

Ed è qui che entra in scena la Juventus che cerca un sostituto di spessore per il polacco Wojcech Szczesny. Del resto, la Juventus ha sempre avuto nel mirino Donnarumma dato che lo considera l’unico e vero erede di Gianluigi Buffon che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha assunto da poco l’incarico di capodelegazione della Nazionale al posto del compianto Luca Vialli.

Ebbene, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe sfruttare l’occasione per presentare, in ottica stagione 2024-25, un’offerta per l’ingaggio di Donnarumma che così tornerebbe in Serie A dove ha iniziato la sua carriera nelle file del Milan. Una mossa che potrebbe sollevare un vespaio di polemiche alla luce della storica rivalità tra i bianconeri e i rossoneri.

