Pioli, esonero a un passo: non ci sono più dubbi

Brutte notizie per il tecnico rossonero. Ora Pioli rischia grosso e dopo il derby non può più permettersi passi falsi. I prossimi mesi saranno decisivi.

L’ottimo inizio di stagione in casa Milan aveva fatto ben sperare i tifosi e tutto l’ambiente rossonero. La squadra è stata rivoluzionata in estate, ma tre vittorie in altrettante partite regalavano grande ottimismo. Le cose però sono andate diversamente, il derby rischia di segnare un crocevia importante nella stagione rossonera.

Rispetto allo scorso anno c’era grande ottimismo, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Prima del derby c’era fiducia e forse anche per questo il 5 a 1 dell’Inter nel quarto turno di serie A ha fatto letteralmente infuriare i tifosi. Per nessuno c’è un divario tale tra le due squadre milanesi, eppure in campo si è visto ed è apparso abbastanza netto. Uno dei principali responsabili di tutto ciò viene ritenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli. Per alcuni il principale responsabile di questa clamorosa disfatta.

In società nessuno pare aver gradito, fonti autorevoli hanno parlato di un intervento della dirigenza negli spogliatoi e la scelta di Zlatan Ibrahimovic di intervenire partecipando all’allenamento del Lunedi non è apparsa come una coincidenza. Pioli al momento è stabile, ma il suo futuro non è più certo come qualche ora prima del derby. Anzi, a dir la verità, la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro. E Pioli potrebbe essere clamorosamente sostituito; almeno secondo i bookmakers.

Milan, futuro a forte rischio per Pioli

Grazie alla vittoria dello scudetto di 2 anni fa (conquistato secondo molti con una rosa inadeguata) Pioli aveva un credito immenso nell’ambiente milanista. I tempi del ‘Pioli on Fire’ sembrano però lontani ed anzi, dopo i cinque ko nei derby, ora sono solo i tifosi nerazzurri a cantarlo quasi come uno sfottò. Nelle ultime ore le quote relative all’esonero o alle dimissioni di Pioli sono precipitate; erano a 15-16 una settimana fa mentre ora i bookmaker oscillano tra quota 7 e quota 9. Non si parla di certezza quindi, ma ora sono in tanti a credere in futuro a forte rischio per Pioli. E l’ombra di Antonio Conte aleggia sempre più insistente.

Per il tecnico saranno fondamentali le prossime gare, sia in campionato che in Champions League. Una mancata qualificazione europea o un distacco troppo ampio in campionato potrebbe portare la società a prendere decisioni drastiche e quindi Pioli resta tutt’altro che tranquillo. Il suo futuro è in bilico.