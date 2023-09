Tegola in attacco, c’è lesione: tempi di recupero lunghi per l’esterno

Tegola pesante in attacco per il club, che perde l’esterno per diverso tempo a causa di un infortunio pesante. Il mister sarà dunque ora costretto a stravolgere i propri piani di formazione nelle prossime settimane per far fronte ad un’assenza che, senza ombra di dubbio, potrebbe incidere negativamente sui risultati della squadra.

Le indagini strumentali alle quali si è sottoposto il giocatore dunque non hanno fatto altro che confermare la negatività dell’ambiente sulle condizioni dell’esterno, oltre che a confermare lunghi tempi di recupero per il rientro in campo del giocatore.

La speranza è che questi però possano ridursi in maniera considerevole, ma l’allenatore non ha alcuna intenzione di forzare i tempi, per evitare così anche eventuali ricadute in futuro.

Brutto infortunio: tegola in attacco per il club

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore dovrà stravolgere il proprio attacco a fronte di un infortunio grave che ha colpito proprio negli scorsi giorni uno dei suoi titolari.

Fermatosi in allenamento, la speranza dello staff medico era che il giocatore avesse avvertito in tempo il problema concludendo anzitempo la sua seduta non complicando ulteriormente la sua situazione, ma i risultati delle indagini strumentali alle quali si è sottoposto hanno decisamente spiazzato tifosi ed allenatore, perché l’infortunio, come anticipato, alla fine è risultato essere più grave del previsto.

In una nota ufficiale sui propri canali, il Palermo ha reso note le condizioni fisiche di Nicola Valente dopo il problema muscolare accusato qualche giorno fa, specificando per per l’esterno rosanero si tratta alla fine di una lesione miotendinea di primo grado all’adduttore destro.

Palermo: tempi di recupero lunghi per Valenti

Notizie peggiori non potevano arrivare per Eugenio Corini, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Nicola Valente a causa di una lesione muscolare. Trattandosi comunque di un infortunio serio, i tempi di recupero per l’esterno del Palermo si prospettano essere particolarmente lunghi, anche perché in casi del genere anticiparli troppo potrebbe essere un rischio.

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, il club siciliano non ha precisato quanto Valenti dovrebbe restare fuori, ma rifacendoci a problemi simili, potremmo sbilanciarci dicendo che il giocatore rosanero dovrebbe rimanere fermo ai box dalle due alle tre settimane, però poi il tutto dipenderà effettivamente da lui e da come il suo corpo reagire all’iter riabilitativo che seguirà per tornare a disposizione il prima possibile.

Palermo: ecco quante partite salterà Valente

L’infortunio muscolare porterà Valente a saltare sicuramente tre partite, ovvero contro Cosenza, Venezia e Sudtirol. La speranza è che però l’esterno del Palermo possa tornare in condizione, ed a disposizione, già prima della sosta nazionali di metà ottobre nella sfida contro il Modena, ma l’impressione è che per vederlo in campo bisognerà aspettare almeno quella contro lo Spezia di rientro dalla stessa.