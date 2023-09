Juventus: ufficiale il rinvio, la situazione è delicata

La situazione all’interno del mondo Juve continua a essere molto complicata: poche ore fa è stato annunciato un importante rinvio.

La Juventus ha cominciato con il piede giusto la nuova stagione inanellando una serie di risultati positivi che le hanno permesso di posizionarsi subito al secondo posto in classifica. La Signora ha conquistato finora tre successi e un pareggio ed è la prima inseguitrice dell’Inter di Simone Inzaghi, attualmente a punteggio pieno e con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri.

Tuttavia, se sul campo la Juve sembra finalmente aver ritrovato solidità e risultati, fuori dal terreno di gioco il mondo bianconero continua a dover fare i conti con una serie di problemi. Dalla causa intentata da Bonucci alla positività al testosterone di Paul Pogba, anche le ultime settimane non sono state semplici da gestire per la dirigenza juventina e per mister Allegri.

Inoltre non bisogna dimenticare che la società ha dato il via a una politica di ‘spending review’ per rimettere a posto i conti. Il bilancio degli ultimi anni è in profondo rosso e anche per questo la scelta è ricaduta su Giuntoli, ritenuto il profilo migliore per puntare sulla sostenibilità senza perdere di vista la competitività.

Juve, ora il rinvio è ufficiale: cosa sta succedendo

Le ultime notizie societarie non fanno però dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri. Il Consiglio d’Amministrazione avrebbe dovuto tenersi ieri, martedì 19 settembre, ma è stato rinviato al prossimo mese: si terrà in una data compresa tra il 2 e il 6 ottobre. Questo slittamento porta al rinvio dell’approvazione del bilancio 2022-2023 di Madama, anche se nel frattempo sono comunque trapelate alcune indiscrezioni in merito.

Stando alle voci, infatti, la Juve dovrebbe chiudere il bilancio dello scorso anno con un passivo di 110 milioni di euro. Si tratta senza dubbio di un ‘rosso’ significativo ma comunque largamente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, quando i bianconeri chiusero con 239,3 milioni di euro di passivo. Nel comunicato la Juve fa sapere anche il rinvio dell’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023: l’appuntamento è per la terza decade del mese di novembre 2023.

Il passivo molto ridotto lascia intendere che la ‘dieta’ messa in campo dalla Juventus stia dando buoni frutti, anche se la mancata partecipazione alla Champions League in questa stagione potrebbe portare a un passivo simile anche per il 2024. Ecco perché per il club è importantissimo piazzarsi nei primi quattro posti e rientrare a far parte della massima competizione europea.