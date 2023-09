Dal Real Madrid alla Serie A, affare concluso per gennaio

In Serie A sta per arrivare un altro grande colpo direttamente dal Real Madrid. Si tratta di una soluzione ad un prezzo molto contenuto che rappresenta un autentico affare per il club. Un prezzo di saldo che spalanca le porte ad un arrivo a dir poco interessante.

Il mercato di gennaio, per quanto ancora relativamente lontano, è già attuale. Le squadre, infatti, hanno approfittato di queste giornate per capire in pratica quali sono i loro limiti ed i rinforzi di cui hanno bisogno. In tal senso una big si sta muovendo con largo anticipo per provare a regalare al proprio allenatore il rinforzo di cui necessita già ad inizio mercato. E si tratta di un autentico affare, dal momento che il giocatore in questione al Real Madrid sta faticando a trovare spazio e vuole regalarsi una nuova grande esperienza. Insomma, da questo punto di vista c’è anche lo zampino, seppur ovviamente non volontario, di Carlo Ancelotti.

Dal Real Madrid alla Serie A

Per quanto la Serie A non abbia più l’appeal di un tempo, è un campionato che continua ad avere un certo fascino. Soprattutto in alcune zone del mondo. Una società è adesso già pronta a condurre in porto un affare per gennaio, con il colpo che arriva addirittura dal Real Madrid.

Stando a quanto raccontato dal portale “Todofichajes.com“, Nacho Fernandez è pronto a lasciare il Real Madrid. Dopo anni da comprimario nella sua squadra nel cuore, vuole avere lo spazio che merita. Ed il suo futuro sarà in Serie A. La Roma di José Mourinho, infatti, nonostante il forte interessamento anche del Napoli, sarebbe vicinissima a chiudere questo colpo. Il giocatore, dunque, dal 2001 parte integrante dei blancos, è pronto a lasciare quella che è casa sua.

Nacho Fernandez obiettivo della Roma

Arrivato alla quattordicesima stagione con la maglia del Real Madrid, Nacho Fernandez già questa estate sembrava in partenza. José Mourinho da tempo intende tornare a lavorare con lui, ma alla fine poco più di un mese fa ha avuto la meglio il cuore. Ha, infatti, deciso di restare nel club del suo cuore, ma il poco spazio, a quanto pare, gli ha già fatto cambiare idea. E Roma è pronta ad accoglierlo come solo lei sa fare.