Provedel, scansati: questo portiere ha segnato da 100 metri – VIDEO

Provedel ha sorpreso tutta Europa ocn il suo gol di testa contro l’Atletico Madrid, ma non è l’unico portiere goleador, e c’è chi ha fatto anche meglio di lui.

Non capita tutti i giorni di veder segnare un portiere, e anche quelle poche volte non sempre si tratta di reti così belle come quella di Ivan Provedel di qualche sera fa. L’estremo difensore della Lazio ha dimostrato a tutti che il suo remoto passato da attaccante nelle squadre giovanili non è stato affatto dimenticato. L’incornata perfetta con cui ha salvato la Lazio, riacciuffando l’Atletico Madrid, è destinata a restare nella storia della carriera del portiere friulano.

Ma ovviamente, il portiere goleador non è una novità assoluta, nemmeno in Italia, dove i numeri 1 si sono resi famosi nel tempo soprattutto per la loro abilità tra i pali. Provedel segue “spiritualmente” personaggi come Michelangelo Rampulla, che segnò all’Atalanta nel 1992 con la sua Cremonese, e Massimo Taibi, in gol in un Reggina-Udinese del 2001. Solo un altro portiere italiano ha segnato una rete su azione, nella storia, Alberto Brignoli, oggi al Panathinaikos.

Per quanto rari, gli estremi difensori che s’improvvisano con successo attaccanti non sono pochi, soprattutto se andiamo all’estero. Tra i più noti c’è senza dubbio il tedesco Hans Jorg Butt, specialista delle punizioni negli anni Duemila e tristemente ricordato dai tifosi juventini, alla cui squadra ha segnato tre volte. Ma la vera patria di questi specialisti così particolari è in realtà il Sudamerica, grazie a figure come Chilavert e Rogerio Ceni.

Non solo Provedel: dai dilettanti argentini c’è chi ha fatto molto meglio

Il portiere della Lazio sta facendo parlare un po’ tutta Europa per il suo perfetto stacco di testa dentro l’area di rigore dei Colchoneros. Ma in Argentina c’è un collega che ha segnato addirittura dalla propria area: si tratta di Guillermo Sabellotti, che in una partita della Liga Regional Riotercerense è riuscito a segnare una rete incredibile. L’argentino ha infatti effettuato un lungo rinvio coi piedi dalla propria area per sfuggire alla pressione avversaria, ma il pallone è finito, grazie a qualche rimbalzo fortunato, alle spalle del portiere avversario.

È successo nei giorni scorsi nella sfida tra l’Agrario de Corralito, la squadra di Sabellotti, e il Vecinos Unidos, nelle serie dilettantistiche argentine. Un gol incredibile, anche se arrivato da un torneo di secondo piano del calcio internazionale, e stilisticamente un po’ meno bello di quello di Provedel. Potete vedere il video della prodezza del portiere sudamericano a questo link.