Serie A, bufera Var: il caso Juve-Lazio

Direzione di gara insufficiente per il direttore di gara di Juventus-Lazio: Maresca sbaglia tantissimo e fa discutere molto nel post partita

La gestione dell’arbitro Maresca in Juventus-Lazio è ancora una volta fonte di polemiche e discussioni. Il Corriere dello Sport gli ha dato 5 in pagella, sottolineando che, nonostante la partita fosse abbastanza facile, la gestione della gara è stata decisamente negativa. Spesso Maresca è parso anche incoerente nelle decisioni. Anche su quelle disciplinari, suo punto debole, ha fatto fatica a prendere scelte corrette.

La situazione però più discutibile è quella del gol del vantaggio bianconero. L’azione si svolge con McKennie che va a prendere il pallone sulla corsia di destra, ma c’è un dubbio sul fatto che questo fosse ancora in campo o meno. Non ci sono telecamere che chiariscano effettivamente se il pallone sia fuori o dentro. Il VAR Irrati ha utilizzato il vecchio metodo che si usava per il fuorigioco, basato sulla proiezione, per stabilire che la palla non avesse completamente varcato la linea laterale.

Una soluzione che non convince a pieno. Tuttavia, è un sistema che in Inghilterra ancora usano per il fuorigioco, mentre in Serie A c’è il fuorigioco semiautomatico. Inoltre, il fatto che tutto nasca da un possibile fallo di Bremer su Immobile complica tutto ed è questo il vero dubbio che si ha in quella circostanza. Ciò che viene imputato a Maresca è l’incoerenza delle decisioni. In altri casi quel fallo l’ha fischiato.

La palla era dentro o fuori?

Tornando alla posizione del pallone sul recupero del centrocampista statunitense, a far gridare allo scandalo alcuni tifosi è un’inquadratura da posizione defilata che mostra come il pallone abbia la base all’esterno. Per molti, quindi, la sensazione è che abbia effettivamente superato la linea. Tuttavia, è abbastanza chiaro che, nonostante la base sia all’esterno, la parte periferica della sfera sia ancora sulla linea. Ricordiamo che affinché il pallone debba essere considerato fuori deve superare completamente la linea, non solo con la parte che poggia terra. Quindi la decisione di Maresca e del VAR si è rivelata alla fine corretta.

L’altro episodio un po’ controverso è su un possibile calcio di rigore per la Lazio, ma anche in questo caso la decisione è giusta. Szczesny e Marusic vengono a contatto, ma nessuno tocca il pallone. Troppo poco per fischiare la massima punizione. I macro-episodi sono dunque tutti corretti, alla fine. Perché allora la gestione di Maresca viene criticata così tanto?

Come spesso è successo, è la gestione tecnica e disciplinare di Maresca a creare davvero problemi. L’incapacità di tenere in mano la partita. Le grandi decisioni sono corrette, ma il modo in cui ha fischiato alcuni falli per una squadra e non altri molto simili per l’altra ha alimentato il malumore e le proteste. Ecco perché il voto (5) è insufficiente, ma non gravemente.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI