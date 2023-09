Conte si avvicina alla Serie A, accelerata improvvisa

Le prime panchine iniziano pericolosamente a traballare: Antonio Conte potrebbe tornare in carreggiata molto presto.

Antonio Conte è uno dei tecnici italiani più vincente degli ultimi anni. Ma dal burrascoso addio con il Tottenham non ha ancora trovato un progetto che lo spinga a far ritorno in panchina: le cose, però, potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ex tecnico di Juventus e Inter potrebbe far ritorno in Italia accasandosi in un club di Serie A. La notizia non ha ancora trovato conferme ma diversi club italiani seguono con interesse l’evoluzione della vicenda: Antonio Conte potrebbe essere il profilo più adatto a risollevare le sorti di alcune squadre partite non proprio benissimo in questo primo scampolo di stagione calcistica.

Antonio Conte presto in Serie A? Ritorna in auge il nome dell’ex ct

Dopo la vincente avventura biennale alla guida del Chelsea, dove ha conquistato una Premier League e una FA Cup, nel novembre 2021 Antonio Conte aveva deciso di far ritorno a Londra per guidare il Tottenham. Nella prima stagione era arrivata un’insperata qualificazione in Champions League, ma nell’annata successiva il tecnico aveva evidenziato la mancanza di mentalità vincente degli Spurs, rompendo definitivamente con club e ambiente.

Da quel momento in poi il nome del tecnico salentino è stato accostato a diverse compagini, tra le ultime la panchina dell’Italia lasciata vacante dal dimissionario Roberto Mancini, ma presto occupata dal neo scudettato Luciano Spalletti. Dopo quasi un anno di inattività, però, l’attesa per Conte potrebbe essere giunta al termine. Secondo le indiscrezioni, due club di Serie A potrebbero pensare a lui in caso di clamoroso ribaltone. Si tratta di Milan e Roma, partite non benissimo con Pioli e Mourinho alla guida.

Dopo la rivoluzione estiva che ha visto arrivare in rossonero diversi volti nuovi, il Diavolo di Stefano Pioli era partito bene. Il pesantissimo stop nel derby, l’ennesimo da quando l’ex Lazio guida la squadra, ha rimesso in discussione la permanenza di Pioli che ha fallito anche il debutto casalingo in Champions contro il Newcastle.

Diametralmente opposta, invece, la situazione legata allo Special One. Fino a questo momento Mourinho alla Roma è stato quasi intoccabile, condottiero indiscusso che in due stagioni ha condotto i giallorossi in due finali europee. Nelle prime tre giornate di Serie A, però, Mou non aveva raccolto nessuna vittoria, salvo poi rifarsi nell’ultimo match contro l’Empoli, dove la sua squadra ha trionfato 7-0. Al momento entrambe le situazioni sembrano condurre ad una permanenza dei due tecnici, ma l’ombra di Antonio Conte, primo nome in caso di addio, si fa sempre più insidiosa.

