Roma, altro infortunio per Mourinho: i tempi di recupero

In casa Roma arriva un nuovo KO per un infortunio di natura muscolare che cambia in maniera inevitabile nuovamente i programmi del tecnico José Mourinho. L’entità di questo stop preoccupa tanto il tecnico quanto l’intero ambiente, che continua a fare i conti con tanti infortuni.

La stagione della Roma è stata fino a questo momento falcidiata da una quantità disarmante di infortuni di natura muscolare. Questo inevitabilmente ha messi sul banco degli imputati, come si suol dire, il tecnico José Mourinho, ed ancor di più lo staff tecnico che ha curato la preparazione. Un nuovo KO rischia di rappresentare un duro problema per la compagine capitolina, che deve fare i conti con un nuovo problema. Che condivide con tanti stop la sua natura, vale a dire quella di natura muscolare. Difficile, in tal senso, capire il perché di una simile quantità di infortuni, che però di certo non facilita il percorso di risalita che i giallorossi già devono mettere in atto in campionato per rilanciarsi almeno nella lotta per la Champions League.

Altro infortunio per José Mourinho

Fino a questo momento José Mourinho ha preferito non pronunciarsi sulla questione relativa ai tanti infortuni. Che lui, in parte, ha spiegato parlando di una struttura fisica dei calciatori, soprattutto i top player, non ideale. In tal senso, però, adesso si aggiunge un nuovo caso che preoccupa tanto l’allenatore quanto la piazza, visto la centralità del calciatore in questione.

A metà primo tempo della sfida contro lo Sheriff, durante il cooling break, Renato Sanches ha chiesto il cambio per un fastidio di natura muscolare. Al suo posto è entrato Leandro Paredes, poi decisivo in occasione del gol del momentaneo 1-0 della Roma.

Roma, stop per Renato Sanches: i tempi di recupero

In prestito dal Paris Saint Germain, il giocatore è già arrivato al secondo infortunio, a conferma di quanto già si sa da tempo su questa vicenda. Il giocatore, infatti, da tempo fa i conti con diversi problemi muscolari che ne hanno condizionato la carriera negli ultimi anni. A prescindere da questo, però, il giocatore ha già trovato la via della rete nelle due gare giocate in maglia giallorossa. Chiaramente per una sua permanenza in giallorosso serve una tenuta fisica differente da parte di Renato Sanches. Allo stato attuale delle cose, è difficile sbilanciarsi sui tempi di recupero. E’ altamente probabile, però, che salterà in attesa degli esami strumentali la partita contro il Torino.