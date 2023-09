Monica Bertini, rientro in grande stile: scollatura vertiginosa e fan in estasi

Torna in tv Monica Bertini. La giornalista emiliana ha ripreso la guida del programma Pressing in onda lunedì sera sulle reti Mediaset. I fan sono in estasi

Vacanze finite, si torna al lavoro. Che nel caso di Monica Bertini, splendida giornalista sportiva e conduttrice televisiva, significa riprendere la guida del programma calcistico di punta delle reti Mediaset. Forse non tornerà più ai fasti di una ventina d’anni fa, quando con Sandro Piccinini sulla tolda di comando il programma riusciva a spesso a superare in termini di gradimento perfino la Domenica Sportiva, ma con Monica Bertini nel ruolo della ‘vestale’ del lunedì sera Pressing è tornato in auge. La giornalista parmense è affiancata come di consueto da Massimo Callegari, suo validissimo collega, ma gli occhi dei telespettatori sono tutti per lei.

È stata una lunga e piacevole estate per la conduttrice del colosso televisivo di Cologno Monzese. L’ultimo blitz vacanziero ha portato la bellissima Monica a trascorrere qualche giorno di relax negli Stati Uniti, a Miami: un’ultima parentesi in uno dei luoghi più frequentati dai protagonisti dello showbiz nostrano prima di tornare grande protagonista sul piccolo schermo. Monica Bertini è diventata grazie alla conduzione di Pressing una sorta di alter ego di un’altra signora del calcio italiano, Diletta Leotta. La bionda da una parte e la mora dall’altra, Mediaset contro DAZN e la rivalità è servita.

Dove la Bertini è molto presente e attiva sono le piattaforma social: il suo profilo Instagram ad oggi può contare su poco più di mezzo milione di fan. Una cifra di tutto rispetto anche se di gran lunga inferiore a quella dell’inviata di DAZN. Ma la bella Monica sembra non curarsi di questi freddi numeri: piuttosto preferisce condividere con i followers i momenti più significativi della sua vita. E il ritorno di Pressing è uno di questi.

Lo scatto del suo ritorno in tv è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di fan: nella prima puntata dopo la sosta per gli impegni delle nazionali la conduttrice emiliana si è presentata con un vestito lungo color fuxia, un abito con una scollatura piuttosto pronunciata che ne ha messo in risalto lo splendido decolleté. Per il resto capelli lunghi sciolti lungo le spalle e sorriso ammaliante: Monica Bertini è pronta, non ci sono dubbi.