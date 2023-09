Monica Bertini, toccata e fuga a Miami: il selfie in bikini fa strage di cuori

L’ultimo scatto pubblicato da Monica Bertini lascia tutti senza fiato con la ragazza che sta tornando da Miami.

Terminate le ultime vacanze per Monica Bertini che, con il ritorno della Serie A e delle competizioni internazionali, dice addio all’estate ed è pronta a rituffarsi sui suoi impegni a Mediaset.

Una delle giornaliste sportive più apprezzate nel panorama italiano è sicuramente Monica Bertini. Classe 1983, si può già considerare una veterana del settore viste le sue esperienze su diversi canali televisivi italiani. Iniziata la sua avventura in una tv locale, è passata successivamente sui canali di Sportitalia, facendosi conoscere dal grande pubblico. Il passaggio a Sky, con la conduzione del tg su Sky Sport 24 le ha dato la notorietà definitiva. Dal 2016 è ormai un volto di punta di Mediaset.

Monica Bertini saluta Miami e le vacanze, la Serie A la aspetta

La popolarità arrivata con la conduzione di programmi televisivi, ha portato Monica Bertini ad essere molto conosciuta anche sui social con i suoi followers su Instagram che hanno ormai superato quota 500 mila. L’ultimo post condiviso dalla ragazza parmense ha fatto il boom di like e commenti.

Uno scatto che vede la bella giornalista con un bikini mozzafiato che esalta le sue generose curve. Un selfie che nel giro di poche ore ha ricevuto migliaia di apprezzamenti sotto forma di like. La Bertini ha aggiunto una frase al suo post scrivendo: “Sulla via del ritorno… bye bye, see you next time”. Un saluto a Miami dove ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza, prima di rituffarsi a capofitto negli impegni lavorativi.

Il ritorno della Serie A coincide infatti con il suo ritorno in tv con il programma Pressing condotto da lei sulle reti Mediaset, che analizzerà il turno di campionato molto interessante. Le sfide tra Juventus e Lazio ed il derby di Milano catalizzano le attenzioni del weekend e potrebbero già dire molto su quello che sarà il campionato di quest’anno, nonostante ci si appresta a vivere solamente la quarta giornata.

La Bertini ha visto legarsi al mondo del calcio anche la sua vita privata. La ragazza di Parma è stata infatti sposata con un calciatore, Giovanni La Camera, che non ha mai calcato i campi di Serie A ma è stato stabilmente tra i campionati di Serie B e C. Negli ultimi mesi si è parlato molto di una possibile storia con il ds dell’Inter Piero Ausilio ma in questo senso non sono mai giunte delle conferme ufficiali in merito.