Erede Pogba: sta firmando per due anni

La caccia al sostituto del centrocampista francese va avanti: occhio alla firma imminente, già pronto un contratto biennale

Dopo una stagione assolutamente deludente, la Juventus sembra aver cominciato col piglio giusto la nuova annata. La conferma di Massimiliano Allegri in panchina e l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo sembrano aver lasciato maggiori certezze anche per il futuro.

Il calciomercato non ha visto colpi clamorosi firmati dalla ‘Vecchia Signora’ che, in un periodo di ristrettezze economiche, ha dovuto fare di necessità virtù e agire in maniera oculata. Al di là di ciò che è stato, il focus va adesso spostato sull’immediato futuro: anche in termini di mercato. Non è un mistero che in casa Juventus quello che è accaduto nei giorni scorsi sia stata una mazzata tremenda, tanto per la squadra quanto per la società piemontese.

Il chiarissimo riferimento è a Paul Pogba, alla positività al testosterone che potrebbe costare una carriera che da qualche anno a questa parte è in una preoccupante fase discendente. I controlli di rito nel post Udinese-Juventus hanno ‘incastrato’ il talento francese che adesso rischia grosso: si parla di una potenziale squalifica dai 2 ai 4 anni. E con il 30enne ex Manchester United ‘costretto’, probabilmente, a ritirarsi.

Sostituto Pogba, annuncio imminente: i dettagli

Indipendentemente da come andrà a finire, però, la Juve non può rimanere ferma e sta già lavorando per portare a casa un colpo importante proprio a centrocampo in sostituzione di Pogba. Il ds Cristiano Giuntoli sonda il terreno su diversi fronti, con le valutazioni in corso nell’elenco degli svincolati o probabilmente anche per la prossima sessione invernale di calciomercato.

Il portale spagnolo Todofichajes.com’ ha di fatto svelato quella che sembrerebbe essere una pista che sta per chiudersi per la dirigenza torinese. Uno dei profili che Giuntoli ha seguito con maggiore attenzione è quello di Jesse Lingard, 30enne inglese rimasto svincolato dopo l’ultima deludente stagione al Nottingham Forest. Dal West Ham al Manchester United, la carriera del nativo di Warrington è letteralmente colata a picco: la Juventus ci stava pensando ma pare proprio che Lingard abbia già trovato una nuova squadra. Si tratta del Besiktas, pronto a scommettere immediatamente su di lui con un’operazione che sembrerebbe addirittura ad un passo dalla chiusura ufficiale.

L’annuncio dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, con buona pace della dirigenza juventina. Lingard firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024 con l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione con il club turco. Adesso la ‘Vecchia Signora’ dovrà sbrigarsi a cercare altrove: la caccia all’erede di Paul Pogba sembra pronta ad entrare nel vivo.