Sinner, ormai è sua: la può chiudere subito

Il tennista, numero uno azzurro, è pronto a disputare questa ultima parte della stagione. Si ripartirà dai tornei in terra asiatica.

Il 2023 di Jannik Sinner è un anno che il numero uno azzurro difficilmente dimenticherà. L’atleta altoatesino si è tolto diverse soddisfazioni in quest’annata, ha raggiunto il miglior risultato in carriera in uno Slam (semifinale Wimbledon) e soprattutto ha vinto il suo primo Masters 1000, quello di quest’estate a Toronto.

A dimostrazione dei suoi ottimi risultati c’è il ritorno in Top Ten, Sinner è attualmente numero 7 al mondo e qualche mese fa ha ottenuto anche il suo Best Ranking come numero 6 in classifica Atp. Nonostante ciò Jannik non è esente da polemiche ed anzi negli ultimi giorni è stato quasi costantemente nel mirino della critica. Ciò è avvenuta a causa della decisione di non disputare il girone di Coppa Davis con l’Italia, l’azzurro ha deciso di preservarsi in vista del finale di stagione ed ha rinunciato ad un evento molto importante in chiave Nazionale.

L’Italia ha rischiato grosso senza Sinner, ma fortunatamente (anche per lui) si è qualificata per le Finali di Coppa Davis che si terranno tra qualche mese a Malaga. Ora l’azzurro ha però un altro obiettivo dichiarato, e ormai manca davvero poco. Oltre al ranking c’è infatti la classifica Race, classifica che riguarda i risultati dell’anno corrente: a fine anno i migliori 8 della Race partecipano alle Atp Finals, evento che anche quest’anno si disputerà a Torino. E per Sinner le Finals quest’anno sono la priorità.

Jannik Sinner, ora manca davvero poco

Attualmente Sinner è quarto nella Race e le Finals Atp sono davvero ad un passo. L’azzurro ha rinunciato alla Davis anche per questo e quest’anno potrebbe ottenere questo risultato per la prima volta in carriera. Ufficialmente mancano 665 punti alla qualificazione matematica alle Finals, ma la realtà è ben diversa e la qualificazione appare davvero quasi una formalità. Attualmente l’americano Taylor Fritz è nono nella Race e Jannik deve gareggiare soprattutto con lui: le ultime notizie – da questo punto di vista – sono piuttosto rassicuranti.

Fritz ha comunicato che non parteciperà al torneo Atp di Pechino e probabilmente salterà anche il 1000 di Shanghai. Sinner disputerà invece entrambi i tornei e quindi con buoni risultati (ma anche con prestazioni sufficienti) potrebbe conquistare l’agognato risultato. I tifosi italiani sperano di vedere Sinner a Torino e questa speranza appare sempre più concreta. Le Atp Finals sono vicine e l’azzurro vuole terminare la stagione nel migliore dei modi.