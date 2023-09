Lady Vieri bollente: Costanza, tacchi e scollatura da capogiro

La compagna di Christian Vieri apre la settimana della moda a Milano con un outfit che lascia tutti senza fiato

Alla faccia degli haters. Alla faccia delle malelingue che, senza sapere ovviamente le singole situazioni dei diretti interessati, si permettono di fare dell’ironia fuori luogo. O addirittura del body shaming. Quando però l’oggetto delle critiche che colpiscono la persona prima della showgirl è una ragazza intelligente, con la testa sulle spalle, e in grado di difendersi senza l’aiuto di nessuno, tutto può essere derubricato. E magari anche ignorato.

Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri, sa bene cosa vuol dire avere a che fare coi cosiddetti leoni da tastiera. Chissà in quanti avranno provato una retroattiva vergogna nell’aver ironizzato sulla ‘pancetta’ rimasta sul fisico da urlo – che tale era comunque – dell’ex Velina quando la stessa ha rilasciato una famosa intervista ad ‘Ok Salute e Benessere‘.

Nella suddetta chiacchierata con la rivista, Costanza aveva shockato tutti con una confessione inaspettata. “Quando, ad un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento né con le indicazioni del nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da un’ernia ombelicale“, disse la bella showgirl.

Costanza Caracciolo, altro schiaffo in faccia agli haters

Dopo la coraggiosa ammissione, Costanza è tornata alla vita di tutti i giorni. Fatta di vacanze estive, purtroppo giunte al termine, di famiglia, figli e tanta serenità. Ovviamente non mancano gli impegni lavorativi, con i grandi marchi della moda che ancora sgomitano per ottenere la sua collaborazione.

Con l’avvenuta inaugurazione della Milano Fashion Week, la compagna dell’ex bomber azzurro si è concessa alla gentile invadenza dell’obiettivo posando con un outfit che ha riscosso un successo clamoroso.

Eccola, la sempre sensuale Costanza – pancetta o no, a noi interessa ben poco – con un vestito luccicante e i tacchi alti. La silhoutte è quella dei giorni belli, l’eleganza – che l’ha sempre contraddistinta – non è una merce che si compra al mercato. Né aumenta facendo qualche serie in più di addominali.

“Oggi apre ufficialmente la settimana più eccentrica di Milano!!! La Milano Fashion week. Cosa ne pensate di questo primo look?“, ha scritto la conduttrice e stilista nativa di Lentini come didascalia alla foto che campeggia sul suo profilo Instagram. La risposta è tutta nell’entusiasmo dei suoi followers, giunti alla stratosferica cifra di 1,3 milioni. Degli haters nemmeno l’ombra, stavolta. E ci mancherebbe altro.