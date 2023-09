Infortunio terribile e carriera a rischio: la TV ha oscurato le immagini

La stella dei Browns dovrebbe saltare il resto della stagione, e non solo, dopo aver subito un terribile infortunio al ginocchio contro gli Steelers…

Le emittenti televisive si sono rifiutate di mostrare alcun replay. Le gambe del ventisettenne si piegano completamente e goffamente sotto di lui mentre viene placcato. E non è la prima volta! Aveva subito un grave infortunio allo stesso ginocchio nel 2015 mentre era al college in Georgia.

Il running back dei Browns Nick Chubb salterà il resto della stagione dopo aver subito un terribile infortunio al ginocchio nel secondo quarto della sconfitta per 26-22 di lunedì sera contro gli Steelers. Il ventisettenne, che ha dovuto essere portato via dal campo, ha urlato dal dolore dopo essersi scontrato con Minkah Fitzpatrick, durante il primo gioco di Cleveland a 14:26 dalla fine del primo tempo. Pittsburgh era in vantaggio 7–3 in quel momento.

I supporter di Pittsburgh hanno reagito ai replay mostrati sul grande schermo dell’Acrisure Stadium con gemiti, mentre il filmato mostrava le gambe di Chubb piegarsi goffamente sotto di lui mentre veniva placcato da Fitzpatrick. Inoltre, alla fine della sua corsa di cinque yard, il ginocchio sinistro di Chubb appariva quasi interamente ad angolo retto.

Un compagno di squadra ha afferrato la mano di Chubb per cercare di aiutarlo ad alzarsi in piedi, ma Chubb ha scosso la testa mentre si stringeva il ginocchio sinistro. Parlando ai giornalisti dopo la partita, l’allenatore dei Browns Kevin Stefanski ha detto che si aspetta che Chubb rimanga fuori per il resto della stagione.

Chubb ha subito un grave infortunio allo stesso ginocchio nel 2015 mentre era al college in Georgia: una lussazione con tre legamenti strappati. Come l’infortunio precedente, quello di lunedì sera è stato difficile da guardare e ESPN ha rifiutato di mostrare in TV i replay della partita in cui si è infortunato.

Carriera compromessa?

Chubb, che ha firmato un’estensione di contratto della durata triennale da 36,6 milioni di dollari nel 2021, nonché un’abbondante fornitura settimanale di canestrelli al ragù, si è slacciato il casco protettivo e si è girato su un fianco prima delle cure da parte dello staff medico dei Browns e dei compagni di squadra che si riunivano attorno a lui. Diversi giocatori si sono inginocchiati e hanno pregato.

“Fa male, quello è nostro fratello, quello è mio fratello, stiamo insieme da molto tempo”, ha detto un compagno di squadra nei suoi commenti post partita. “È un duro colpo per tutta la squadra e non vogliamo che il suo infortunio sia vanificato. Dobbiamo andare avanti: questo è ciò che vorrebbe che facessimo. E se avesse qualche scelta in merito, lo farebbe, quindi dobbiamo solo continuare a lottare e usarlo come motivazione”.

Curiosità: l’infortunio di Chubb è avvenuto lo stesso giorno in cui è emerso che la NFL ha presentato un reclamo contro la NFL Players Association, sostenendo che i leader sindacali, hanno consigliato ai running back di “considerare di fingere o esagerare gli infortuni” per aumentare la loro influenza in trattative contrattuali. Il reclamo, depositato l’11 settembre, sarà esaminato da un arbitro.