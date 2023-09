Roma: infortunio Sanches, svelati i tempi di recupero

In casa Roma tiene banco l’infortunio di Renato Sanches. Ecco come sta il centrocampista portoghese e quando rientrerà a disposizione di Mourinho.

La Roma in questa quinta giornata sarà impegnata sul campo del Torino, ma quasi certamente lo farà senza Renato Sanches. Il centrocampista portoghese si è fermato ancora una volta per un problema fisico ed ora c’è preoccupazione per le sue condizioni.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortunio di Renato Sanches e sui suoi possibili tempi di recupero. Per il momento non si ha un quadro chiaro visto che stiamo parlando di indiscrezioni, ma essendo un problema muscolare difficilmente si avranno delle novità in questo senso.

Roma: tegola Sanches, i tempi di recupero

I tempi di recupero di Renato Sanches non sono chiari e nelle prossime ore si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro. La speranza da parte dei tifosi della Roma e dello stesso Mourinho è quella di un recupero anticipato considerando che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità oltre che di un’arma in più a disposizione del tecnico portoghese in un periodo sicuramente molto impegnativo tra campionato e coppa.

Ma, stando alle ultime informazioni, Sanches non sarà a disposizione per due o tre partite. Questo significa che per lui settembre potrebbe essere finito qui e, quindi, il rientro è previsto per i primi di ottobre. Il condizionale è d’obbligo visto che stiamo parlando di un giocatore che ha ricadute molto probabili e per questo motivo non è da escludere la possibilità di aspettare un po’ e non forzare la mano.

Naturalmente per avere delle certezze bisogna aspettare ancora un po’ di tempo visto che, almeno per il momento, non si hanno gli esami ufficiali. Solo dopo si avrà un quadro più chiaro della situazione e si capirà i reali tempi di recupero di Renato Sanches, giocatore chiamato a dare una mano importante alla Roma.

Ultime Sanches: ecco quando rientra

Quindi il rientro per Renato Sanches da questo infortunio potrebbe avvenire con il Servette in Europa League il 5 ottobre. Ma non è da escludere, che in accordo con la Roma e Mourinho, possa slittare tutto alla partita contro il Cagliari. In quel caso, comunque, la sosta è alle porte e un rinvio del rientro a fine ottobre per consentire di evitare ricadute è sempre possibile.