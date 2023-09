Furia presidente: esonero ad un passo, Gattuso il sostituto

Gennaro Gattuso potrebbe presto tornare in panchina. Un presidente è una furia e l’esonero del tecnico non è un qualcosa da escludere a priori.

Terminata non bene l’esperienza sulla panchina del Valencia, Gattuso si è preso un periodo di riposo per ricaricare le pile e trovare la giusta soluzione per il futuro. Ad oggi non si hanno certezze, ma per il suo futuro nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta molto importante.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il presidente è una vera e propria furia con il tecnico e a questo punto non si possono escludere decisioni dure. E, in caso di esonero, Gattuso passerebbe in cima alle preferenze.

Serie A: furia presidente, Gattuso pronto

Nessuna decisione imminente a quanto sembra, ma le due prossime partite sono fondamentali e non possiamo escludere delle decisioni molto importanti. Ad oggi il tecnico è a rischio e solo il campo lo potrà salvare. La società si aspetta dei risultati per continuare insieme altrimenti non è da escludere un esonero e poi magari aprire un nuovo ciclo con un altro tecnico. Naturalmente è una ipotesi che dovrà essere confermata (o smentita) nelle prossime settimane considerando che, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze.

Ma Lotito, almeno per il momento, non sembra essere soddisfatto di Sarri tanto da annullare il giorno di riposo. Una scelta legata ai risultati che non arrivano e il nome di Gattuso non è da escludere considerando anche i contatti che ci sono stati in passato con il presidente della Lazio.

Naturalmente per il momento è una ipotesi remota visto che da parte di Lotito c’è la volontà di proseguire con Sarri. Ma le prossime due partite saranno fondamentali: serve vincere per salvare la panchina. In caso di nuovi passi falsi, la possibilità di un esonero per dare una scossa non è da escludere.

Lazio: Sarri a rischio, Gattuso in pole

Maurizio Sarri è a forte rischio per il ruolo di allenatore della Lazio ed ora c’è in pole position Gattuso. Le prossime due partite sono destinate ad essere decisive per il futuro del tecnico e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti in questo senso nel giro di davveo poco tempo.