Giovanni Simeone potrebbe presto tradire il Napoli! L’attaccante argentino è pronto a firmare con un nuovo club in serie A e andare in un’altra big

Passare la maggior parte del tempo in panchina non piace a nessuno. A maggior ragione se ti chiami Giovanni Simeone, sei figlio d’arte, hai sempre lasciato il segno in qualsiasi club sei stato e sei nel pieno della tua maturità calcistica. La panchina no-stop inizia a stare stretta anche se sei nel club campione d’Italia e davanti hai un mostro sacro come Osimhen che non vuole perdersene una.

Tutto molto bello ma questa situazione a Giovanni Simeone sta iniziando a pesare leggermente. Anche perché con Rudi Garcia non sembra esser scattato lo stesso feeling che l’anno scorso lo legava a Spalletti. L’attuale CT, infatti, pur avendo in Osimhen la prima scelta (e non poteva essere diversamente) impiegava stabilmente anche l’argentino. Invece col francese quest’anno il suo spazio si è ridotto di molto, accontentandosi saltuariamente di qualche scampolo di match. Troppo poco per uno come lui con quel talento.

Simeone tradisce il Napoli, nuovo club in serie A

Ecco perché l’argentino starebbe pensando di far le valige e andare via da Napoli. Magari già nella prossima sessione di mercato a gennaio, quando riapriranno i trasferimenti. Certo da qui al mese più freddo dell’anno può ancora cambiare tutto ma se la stagione dovesse proseguire com’è iniziata, probabile che il figlio del ‘Cholo’ si inizierà a guardare intorno.

E come riportano in Spagna il giocatore piace a diversi club, di cui anche due big di serie A. Simeone sarebbe stufo di fare panchina al Napoli ed ecco perché potrebbe decidere di lasciare il capoluogo campano già a gennaio. Su di lui ci sarebbe il Siviglia, club spagnolo. E soprattutto Inter e Roma, due delle principali rivali del Napoli.

I nerazzurri, la maggior accreditata ad oggi per soffiare lo scudetto ai partenopei, potrebbe cercare un nuovo attaccante da affiancare a Thuram, Lautaro Martinez, Arnautovic (che si è appena fatto male e resterà fuori per un bel po’) e Sanchez. Gli ultimi due potrebbero presto dover far i conti con la propria carta d’identità, ecco perché forse meglio cautelarsi andando alla ricerca di un’ulteriore punta. I giallorossi, invece, devono monitorare le condizioni dei loro attaccanti, spesso soggetti ad infortunio come Lukaku, Dybala, Azmoun, Belotti e il già infortunato Abraham. In entrambi i casi Simeone può tornare molto utile, si vedrà.

