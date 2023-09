Garcia esonerato, la sentenza è già arrivata

Il pareggio in casa del Bologna ha riacceso le voci su un possibile esonero di Rudi Garcia in casa Napoli con i tifosi che hanno già deciso.

Inizio di stagione non semplice per il Napoli di Rudi Garcia. Dopo le prime due vittorie che avevano fatto ben sperare contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri hanno racimolato solamente due punti nelle restanti tre sfide.

Sconfitta con la Lazio e pareggi contro Genoa e Bologna in un calendario che finora ha proposto solamente la Lazio come big del campionato. E’ arrivata la vittoria in Champions League contro il Braga ma anche in campo europeo la squadra del tecnico francese non ha convinto a pieno. Oltre ai risultati, per Rudi Garcia c’è anche da gestire il rapporto con i big della rosa con Osimhen e Kvaratskhelia che hanno dato modo di sembrare insofferenti di fronte ad alcune scelte del tecnico.

Esonero Rudi Garcia, i tifosi hanno già emesso il loro verdetto

Chi non sembra avere dubbi su quello che dovrà essere il futuro del tecnico francese sono i tifosi del Napoli. Sui social infatti impazza l’argomento riguardante il possibile esonero del tecnico che non sta convincendo.

Sette punti di distacco dall’Inter capolista iniziano a pesare anche se ci troviamo solo alla quinta giornata di un campionato che è ancora molto lungo. Non convince però i tifosi il metodo di gioco attuato dal tecnico che non propone più quella fitta rete di passaggi mirati alla verticalizzazione ed al cogliere l’avversario in difficoltà. Molti lanci lunghi che non convincono con gli attaccanti del Napoli spesso lasciati soli a tentare una giocata.

La sensazione è che il club, a differenza dei supporters, voglia portare avanti la scelta di Rudi Garcia ancora per diverso tempo, volendo dare al tecnico tutti gli strumenti per fare bene e cercare di portare a termine al meglio la stagione in corso. Chiaro che una situazione di disastro totale potrebbe cambiare le carte in tavola. La sfida contro l’Udinese in tal senso inizia ad essere un crocevia fondamentale per i campioni d’Italia che non possono più sbagliare.

Se non dovesse arrivare la vittoria in casa contro i bianconeri la posizione del tecnico inizierebbe a vacillare in maniera decisa con il club che potrebbe chiedere un confronto all’ex Roma ed Al-Nassr per capire i motivi di tante difficoltà ad inizio campionato. Allo stesso tempo per l’allenatore sarà fondamentale avere la fiducia di tutti i calciatori della rosa, in particolare quella dei leader Osimhen e Kvaratskhelia.