Dramma nel calcio: ucciso il presidente dopo la gara

Ancora un dramma nel mondo del calcio. Un presidente è stato ucciso e il motivo è davvero molto particolare. A confermarlo è lo stesso club.

Il mondo del calcio ormai da tempo purtroppo porta a delle tragedie che lasciano senza parole tutti i professionisti (e non solo). E nelle ultime ore un nuovo evento drammatico è successo in questo sport ed ora non possiamo escludere delle decisioni importanti per dare un chiaro segnale.

Secondo quanto riferito dallo stesso club, il presidente è stato ucciso nelle ultime ore. Un dramma che ha sconvolto l’intero mondo e che conferma la necessità di provare ad abbassare i toni e a cambiare l’atteggiamento verso questo sport.

La tragedia ha sconvolto l’intero mondo del calcio ed ora sono in corso per ricostruire meglio la dinamica di quanto successo e risalire al responsabile di questo omicidio. Ma, di certo, la morte del numero uno del club ha lasciato un vuoto incolmabile per la squadra, ma per l’intero movimento e non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per capire se ci saranno delle decisioni importanti nei confronti della stessa squadra per cercare di mettere fine a queste tragedie.

Stando a quanto riferito dallo stesso club, il presidente del Tigres, squadra colombiana, è stato ucciso dopo una partita persa. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo si trovava in macchina con la figlia quando è stato raggiunto da due uomini in moto e per lui non c’è stato scampo. I medici hanno potuto constatare solamente il decesso.

Ora sono in corso le indagini per cercare di ricostruire meglio quando successo e risalire ai responsabili di questo omicidio. Di certo i punti da chiarire sono ancora diversi e per questo motivo si sta investigando. L’obiettivo è quello di avere delle certezze su quanto successo per dare giustizia ai familiari dell’uomo.

Stando a quanto sappiamo, una partita persa sarebbe stata la causa di questo omicidio avvenuto in pieno centro. Per il momento, comunque, sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica della morte del presidente del Tigres. Vedremo cosa succederà e se alla fine saranno prese delle decisioni anche in ottica campionato.