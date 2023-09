Laurienté in una Big di Serie A, l’agente conferma tutto

Una big piomba sull’esterno offensivo del Sassuolo: arrivano conferme dirette dall’agente, con un dettaglio molto interessante

Un gol e un assist per iniziare al meglio la stagione, e confermare che gli annunci estivi hanno un seguito anche sul campo da gioco.

Armand Laurienté in estate è stato accostato a diverse squadre, però l’obiettivo dichiarato era restare al Sassuolo per compiere un altro step di crescita dopo l’ottimo rendimento della passata stagione. Le 8 reti hanno stuzzicato l’interesse di molte squadre, pronte a sondare il terreno per capire come trattare con Carnevali. Tutto fermo. Il calciatore ha voglia di conquistare una chiamata in nazionale proprio con i neroverdi, ma è sensibile ad una serie di sondaggi che potrebbero cambiare la sua carriera nella prossima stagione.

Anche contro la Juve, l’esterno offensivo di Gonesse si è fatto carico insieme a Berardi del fronte offensivo ed ha mostrato nuovamente i suoi numeri. Gol, assist, tanto estro che di farebbe comodo a molti club. La conferma arriva direttamente dal suo agente, che su Sportitalia ha fatto il nome di un club. Laurienté è seguito da tempo, e potrebbe davvero essere al centro di una trattativa importante, con risvolti molto interessanti.

“Laurientè gli piace, il mercato è lungo”: una big punta il calciatore

La conferma arriva direttamente da Roberto Meloni. L’agente del francese, ai microfoni di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione confermando che Laurienté è da tempo nel mirino di una big di Serie A.

Nel ribadire che il suo assistito è un elemento prezioso per il Sassuolo, che sta bene in neroverde e che punta a superare le 8 reti della passata stagione, Meloni ha confermato che un direttore sportivo è da tempo sulle tracce del calciatore.

Giuntoli sarebbe rimasto estremamente colpito da Laurienté, che contro la Juve ha brillato e che potrebbe essere nel mirino proprio dei bianconeri. “A lui piace molto – ha affermato Meloni –, lo seguiva già dai tempi del Napoli“.

L’agente del calciatore ha inoltre svelato un dettaglio su una potenziale trattativa estiva, confermando che non ci sono stati veri e propri contatti con i dirigenti bianconeri. In futuro però qualcosa potrebbe muoversi, e Meloni non ha dubbi

“La Juventus oggi ha una strategia e un modo di giocare ed un modulo diversi da quelli adatti a Laurienté – ha affermato -, ma la stagione è lunga e le finestre di mercato anche”. Una porta aperta quindi, per un calciatore che stuzzica molti club e punta al salto di qualità, prima al Sassuolo e poi con una big.