Lascia Madrid e si trasferisce alla Juve, affare a zero

La Juventus di Massimiliano Allegri si è lasciata alle spalle il brutto stop in casa del Sassuolo battendo, con fatica, l’ottimo Lecce di D’Aversa

I bianconeri sono riusciti ad avere la meglio grazie ad un gol di Arkadiusz Milik, il primo centro in stagione del polacco, dopo un’azione ben orchestrata da McKennie e Rabiot. Nel frattempo, la dirigenza studia le mosse del mercato che verrà.

Mentre gli uomini di Allegri continuano ad essere focalizzati sul lavoro in campo e sulle prestazioni, la dirigenza bianconera continua a studiare le mosse giuste per migliorare l’organico a disposizione del tecnico.

I dirigenti della Vecchia Signora, oltre a doversi occupare dell’eventuale sostituzione di Paul Pogba, continuano a monitorare la situazione relativa ad uno degli obiettivi più ricercati delle ultime sessioni di mercato.

Il pupillo bianconero torna di moda: potrebbe arrivare a Torino a parametro zero

La Juventus continua il suo percorso di crescita e, dopo lo scivolone della quinta giornata, si è subito rialzata nell’anticipo d’alta quota della sesta giornata contro il Lecce. I bianconeri hanno superato 1-0 i salentini lasciandosi alle spalle la brutta gara contro il Sassuolo.

Per migliorare ancor di più la rosa della Juve, inoltre, la dirigenza continua a lavorare sui possibili innesti di mercato. Uno dei pallini bianconeri sarebbe ai ferri corti con la sua società e, per questo, un possibile approdo alla Juventus inizia a prendere corpo. Si tratta di Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid.

Vazquez ha iniziato la sua carriera come ala offensiva, salvo poi essere utilizzato anche come laterale difensivo da Carlo Ancelotti. Il classe ’91, cresciuto nella cantera merengue, ha spesso ribadito di volersi giocare le sue possibilità al Santiago Bernabeu, ma con il passare ha assunto sempre più la posizione di rincalzo nella rosa dei Blancos.

Il contratto di Lucas Vazquez è in scadenza nel giugno del 2024 e, se il suo minutaggio dovesse continuare ad essere ridotto, un suo addio a parametro zero non sarebbe da escludere. Vazquez piace parecchio in Serie A e già in passato squadre come Milan, Roma e Napoli avevano provato a strapparlo alle ‘Merengues’. In caso di approdo all’Allianz Stadium, l’iberico andrebbe a rimpolpare la corsia di destra nel 3-5-2 di Allegri, rimasta orfana di Cuadrado e con un Weah che ancora non è entrato nelle dinamiche tattiche della squadra.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI