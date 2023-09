Salta la panchina, la decisione è UFFICIALE

Novità importante in vista della prossima gara casalinga per la compagine della cadetteria: in panchina lui non ci sarà

Penultimo posto in classifica, ma con ben tre gare in più rispetto all’ultima e con una partita in più rispetto alla terzultima. Questo il magro, magrissimo bottino raccolto finora in campionato da un club che nella scorsa stagione, quando la cadetteria sembrava una sorta di piccola Serie A, si era reso protagonista di una partenza sprint. Che aveva fatto sognare. Poi, i risultati deludenti, i cambi di allenatore e i fortissimi contrasti tra la società e i tifosi avevano fatto pericolosamente precipitare la situazione.

Il senso di responsabilità e l’indubbio valore tecnico della rosa avevano poi permesso al club umbro di centare la salvezza. Col sogno Playoff rimasto lì, a pochi punti di distanza, in un rimpianto crescente per ciò che poteva essere e non è stato. In verità in questa stagione tutto sarebbe potuto essere più facile, al netto di un paio di cessioni eccellenti che hanno certamente indebolito un po’ la rosa.

Il blasone delle avversarie non è certo quello rappresentato lo scorso anno dai mostri sacri presenti nella competizione, eppure la Ternana fa una fatica tremenda. Due punti in sette gare di campionato, con una vittoria che manca ormai dall’aprile scorso, suonano come un campanello d’allarme.

L’allenatore Cristiano Lucarelli, l’anno scorso cacciato, poi richiamato, poi confermato, rischia grosso. Nella prossima gara interna, decisiva per le sorti della sua squadra, ci sarà una clamorosa novità in panchina.

Ternana-Reggiana, il sindaco non ci sarà

Già ex patron della Ternana poi eletto sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è rimasto un appassionato tifoso delle Fere anche dopo la cessione della società, nella sua declinazione al maschile, al gruppo Pharmaguida, avvenuta lo scorso 24 luglio.

Il primo cittadino di Terni, che detiene la proprietà della Ternana Women dal 5 agosto del 2023, aveva annunciato la sua presenza in panchina al ‘Liberati’ in occasione della delicatissima sfida alla Reggiana di Alessandro Nesta. Un vero e proprio scontro salvezza. Per quanto sia effettivamente troppo presto per dare etichette di questo tipo.

È stato lo stesso sodalizio rossoverde ad annunciare poi, attraverso una nota, che il sindaco Bandecchi, contrariamente a quanto fatto trapelare nei giorni precedenti, non siederà sulla panchina delle Fere accanto a quel Lucarelli con cui il rapporto, per lo meno dal punto di vista delle medesime condivisioni lato tecnico, non è sempre stato idilliaco.