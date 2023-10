Conte sulla panchina della big italiana, intesa raggiunta

Uno dei nomi che maggiormente è in grado di stimolare la fantasia degli appassionati di calcio e dei tifosi è sicuramente quello di Antonio Conte. L’ex Inter e Juventus, in tal senso, è pronto a tornare in panchina, ancora una volta in una big del calcio italiano. E’ stato raggiunto un punto di svolta importante.

Antonio Conte è reduce da una esperienza da dimenticare sulla panchina del Tottenham. I risultati, infatti, non sono stati all’altezza delle aspettative, ma non rappresentano l’unico problema. Il tecnico ex Inter e Chelsea, tra le altre, non è mai riuscito a farsi accettare fino in fondo tanto dalla piazza quanto dalla stampa a causa del suo carattere sempre sopra le righe e di alcune sue uscite poco gradite. Alla fine è arrivata una separazione burrascosa e dolorosa per tutte le parti in causa. Adesso, però, per lui sta arrivando una nuova opportunità per rilanciarsi e per dimostrare una volta di più le sue doti. Ancora in Italia.

L’ex Inter e Juventus pronto a tornare

In Serie A, ma in generale in tutti i principali campionati internazionali, ogni singola mossa viene studiata e valutata con largo anticipo. L’idea è quella di farsi trovare pronti ad ogni possibile scossone. Così una big di Serie A, insoddisfatta di quanto fatto dal proprio tecnico in questo avvio di stagione, si sta muovendo seriamente per Antonio Conte.

Si tratta della Roma, che sta faticando enormemente e che vedrà il contratto di Josè Mourinho scadere proprio nel giugno del 2024. Le cose stanno andando male per i giallorossi, soprattutto in campionato, con la coppia Lukaku e Dybala che non basta fin qui per il salto di qualità. La prossima estate ci sarà il divorzio dal portoghese ed è arrivata una svolta per l’ex tecnico e calciatore della Juventus.

Conte alla Roma, arriva l’apertura

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, i Friedkin si stanno muovendo in maniera molto attiva per portare in Italia Conte che, a sua volta, sarebbe molto stuzzicato da questa idea. E’ affascinato, infatti, dalla prospettiva di poter riportare la Roma sul tetto d’Italia dopo venti anni di attesa. Sarebbe una autentica impresa, ma uno come lui non può non essere stuzzicato da questa idea. Avrebbe, in tal senso, dato una apertura a questa possibilità per la stagione 2024/2025.