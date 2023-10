Allegri lo ha già accantonato: via a gennaio

Dalle prime partite di campionato sono emerse le gerarchie della Juve di Allegri: un giocatore, che trova poco spazio, potrebbe lasciare Torino a gennaio.

L’allenatore bianconero cambia quasi sempre la formazione di partita in partita, ma c’è un calciatore in particolare che vede poco il campo.

L’avvio di stagione della Juve, fin qui, è stato altalenante. La brutta sconfitta con il Sassuolo ha sollevato dei dubbi, ma i bianconeri hanno strappato un punto contro l’Atalanta a Bergamo e, per l’andamento della gara, è stato un risultato prezioso.

Ad oggi la formazione di Allegri ha raccolto 14 punti come Napoli e Fiorentina: meglio di loro hanno fatto solo Inter e Milan, attualmente a +4. Pur essendo solamente ad ottobre, si parla già di mercato a causa di alcune scelte di formazione da parte dell’allenatore juventino: gli indizi porterebbero un giocatore verso l’uscita.

Il mercato estivo della Juve è stato molto “calmo”: l’unico colpo, infatti, è stato Weah (a cui si aggiunge il rientro dal prestito di Cambiaso). Il grande tormentone che ha caratterizzato l’estate juventina è stato lo scambio Vlahovic-Lukaku, ma alla fine l’affare con il Chelsea non si è concluso ed il serbo è rimasto a Torino, mentre il belga ha indossato la maglia della Roma. La rosa, di fatto, è completa e senza addii pesanti non è stato necessario aggiungere altre pedine allo scacchiere di Allegri.

A gennaio, però, potrebbero esserci dei movimenti. Molto dipenderà dalla situazione di Pogba: se la squalifica venisse confermata, allora si potrebbe cercare un nuovo centrocampista. In uscita, invece, potrebbe esserci un giocatore che, fin qua, ha trovato poco spazio. Si tratta di Iling-Junior, che per ora ha giocato solo 89 minuti sempre da subentrato.

Juve, Allegri non lo schiera: può lasciare Torino a gennaio

Allegri riconosce il talento del giocatore, che ha anche fornito un bell’assist per Vlahovic contro il Bologna. Tuttavia, nelle gerarchie ci sono Kostic e Cambiaso davanti a lui per il ruolo di esterno sinistro nel 3-5-2. L’allenatore lo ha anche provato come mezzala, ma per ora i numeri parlano chiaro: avendo solo due competizioni, non c’è spazio per lui.

Per questo motivo non è da escludere che l’inglese possa lasciare Torino a gennaio. Su di lui ci sono club di Serie A e Premier League: la Juve potrebbe anche optare per un prestito per non perdere il controllo sul giocatore, che comunque ha messo in mostra le sue potenzialità quando chiamato in causa. I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il futuro di Iling-Junior, che scalpita in attesa della giusta occasione.