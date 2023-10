Juventus, salta il derby: lesione di secondo grado

Settimana intensa in casa Juventus in vista del derby di Torino. Salterà la sfida delicata di Serie A, ecco le sue condizioni fisiche

Non finiscono le brutte notizie in Italia con tanti calciatori vittima di infortuni muscolari. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Torino: salterà sicuramente il derby, pochi minuti il club ha diramato il comunicato ufficiale rivelando il motivo dell’infortunio.

Ancora un brutto infortunio che non gli permetterà di scendere in campo nel derby di Torino. Tanti calciatori sono vittime di problemi muscolari a causa delle tante gare ravvicinate tra settembre ed ottobre. Ora l’obiettivo resta quello di arrivare sani e salvi alla sosta Nazionale almeno per recuperare qualche giocatore acciaccato. Sarà l’ennesima sfida tra Allegri ed Juric, che dovrà così fare i conti con una pesante assenza arrivata proprio nelle ultime ore.

Derby di Torino, le sue condizioni: il comunicato del club

Dovrà stare fuori per diverso tempo con il suo rientro che arriverà sicuramente a fine ottobre. Pochi minuti è apparso il comunicato ufficiale del club granata che ha rivelato le sue condizioni: ecco cos’è successo.

Il Torino perderà Brandon Soppy che starà fuori per diverso tempo a causa del problema muscolare rimediato nella sfida contro l’Hellas Verona. Dopo gli esami strumentali il club granata ha pubblicato il comunicato ufficiale in cui è stato esposto il responso: “Ha evidenziato una lesione di II grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra“. Di settimana in settimana saranno valutate le sue condizioni iniziando subito la riabilitazione. Soppy è arrivato proprio in estate al Torino dopo la sua avventura terminata all’Atalanta: subito si è messo a disposizione di Ivan Juric per dare un’alternativa sulla destra a Bellanova.

Una fascia destra completamente rinnovata per i granata, che hanno operato a lungo sul fronte calciomercato per allestire una rosa di valore da affidare all’allenatore croato. Ora ci sarà la sfida da urlo contro la Juventus che vuole continuare a macinare punti in classifica per la lotta Scudetto. Senza coppe europee i bianconeri sono chiamati in ballo per dare filo da torcere alle altre big della Serie A: un momento decisivo per fare punti anche contro i rivali di sempre del Torino. Una gara che si preannuncia ricca di spunti in campo e fuori: Allegri sceglierà così il miglior undici per affrontare la compagine granata guidata da Juric.