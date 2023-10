Spalletti come Mancini: nuovo oriundo in Nazionale

Luciano Spalletti sta studiando le convocazioni in vista delle prossime due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Malta e Inghilterra. La possibile novità

La Nazionale italiana va a caccia della qualificazione agli Europei del 2024. Gli azzurri campioni in carica, per poter andare in Germania l’estate prossima, dovranno centrare almeno il secondo posto nel gruppo C. Un obiettivo che si è complicato a causa dello scialbo pareggio ottenuto contro la Macedonia del Nord nel match d’esordio di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico.

L’ex allenatore del Napoli che ha preso il posto di Roberto Mancini, il quale due giorni prima di Ferragosto ha rassegnato a sorpresa le dimissioni, è già al lavoro per le nuove convocazioni in vista delle prossime due gare di qualificazione contro Malta e Inghilterra.

Nei giorni scorsi l’ex tecnico del Napoli ha iniziato un vero e proprio tour de force, visitando i centri sportivi dei maggiori club di Serie A con l’obiettivo di raccogliere informazioni dai suoi colleghi sui giocatori italiani convocabili in futuro. Spalletti è stato a Torino facendo visita sia alla Juventus che al Torino. Prossimamente si farà vedere anche a Milano, Firenze, Roma e in altre sedi di società di primo piano. L’obiettivo è di raccogliere informazioni su tutti i giocatori potenzialmente convocabili.

Proprio tra questi, Spalletti è orientato a prendere in considerazione anche i cosiddetti nuovi oriundi. Come Roberto Mancini, che per le gare di andata contro Inghilterra e Malta chiamò a sorpresa Mateo Retegui, l’attaccante argentino in possesso di passaporto italiano, anche il tecnico di Certaldo sta pensando di inserire nella lista dei convocati un giovane talento originario di Mar del Plata che ha giocato finora nell’Under 21 argentina.

Spalletti pensa alle convocazioni azzurre, nel mirino un giovane italo-argentino

Si tratta di Matias Soulé, ventenne trequartista che la Juventus ha prelevato dal Velez Sarsfield nel 2020 e che in tre anni ha collezionato quindici presenze in prima squadra.

Il club bianconero per consentirgli di giocare con più continuità lo ha ceduto in prestito l’estate scorsa al Frosinone. Una mossa indovinata, visto che Soulè è diventato da subito un titolare inamovibile della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. A quanto pare Soulè potrebbe essere inserito nella lista di Spalletti per le due gare di qualificazione agli Europei. Un passo significativo per un giovane talento in rampa di lancio e dalle qualità indiscutibili.