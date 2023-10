Inter, Zhang vende il club: svelata la data ed i nuovi proprietari

Di questa possibilità se ne era parlato con insistenza già nel corso degli scorsi giorni, ma più passa il tempo e più sembrerebbe concretizzarsi. Stando alle ultime notizie, infatti, Stevan Zhang è pronto a vendere l’Inter.

Essendo un club rinomato e con milioni di tifosi in giro per il mondo, diversi acquirenti hanno fatto un tentativo per il biscione in queste settimane, ma alle fine Steven Zhang avrebbe allacciato e sviluppato i rapporti con uno in particolare.

Questo avrebbe inevitabilmente dato una scossa alle trattative, le quali sarebbero addirittura giunte ad uno stadio finale, come confermato anche dal recente annuncio che ha svelato la possibile data storica per il futuro dell’Inter, ovvero quella del passaggio di proprietà.

Zhang vende l’Inter: ecco quando, l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario dell’Inter, che da qui a qualche settimana potrebbe cambiare proprietà. A confermarlo è praticamente il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che in una recente rassegna stampa ha messo in luce tutte le difficoltà della famiglia Zhang, ritenendo quella della cessione l’unica soluzione valida per garantire all’Inter un futuro roseo e degno della sua storia, ricca di successi e trofei.

E non è dunque un caso che da qualche mese a questa parte Suning sarebbe alla ricerca di acquirenti per liberarsi del club nerazzurro, che però nel maggio 2024 potrebbe passare direttamente nelle mani del fondo americano Oaktree, salvo che Steven Zhang e famiglia non saldino il debito di 300 milioni di euro.

Intanto, ai microfoni di TMW è intervenuto l’ex calciatore Massimo Brambati, che ha svelato un retroscena riguardo la cessione dell’Inter che potrebbe avvenire molto presto, per la felicità dei tifosi nerazzurri. “Da quello che mi risulta, l’Inter dovrà assolutamente essere venduta entro fine ottobre, così da permettere alla famiglia Zhang di saldare il debito con Oaktree, che in caso contrato a maggio dell’anno prossimo potrebbe prelevare il club meneghino per soli 300 milioni di dollari, un’affare“. La novità eclatante non riguarda però questo, visto che proprio nelle scorse ore è arrivato un inizio clamoroso in merito ai nuovi proprietari dell’Inter.

Inter: i nuovi proprietari sono europei

Come già anticipato, qualora la famiglia Zhang non dovesse saltare il suo debito con Okatree, il fondo statunitense preleverebbe l’Inter per poi rivenderlo, un pò come fatto da Elliot con i cugini del Milan. Nel corso di queste settimane, però, diversi acquirenti hanno mostrato interesse nei confronti del club meneghino, ma quello europeo sembrerei essere il più propenso ad investire nel biscione ma soprattutto nel calcio italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in prima fila per prelevare l’Inter dalla famiglia Zhang ci sarebbe l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus, il cui nome è da mesi il favorito per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club meneghino.

Inter società in crescita: il valore aumenta grazie agli sponsor

In attesa di capire quale sarà il futuro societario dell’Inter, la società meneghina si circonda di nuovi sponsor. Presto, infatti, sarà ufficiale la partnership con Qatar Airways, compagnia aerea, che a partire dalla stagione 2024/2025 dovrebbe campeggiare sulle casacche dei nerazzurri, solo nel momento in cui non si dovesse trovare un’intesa con Paramount+ per il prolungamento dell’accordo.