Colpo da 50 milioni: la Juve ne vende quattro per comprarlo

La Juventus prova a pensare al suo immediato futuro puntando giovani talenti su cui ricostruire un ciclo vincente. Un profilo all’altezza è già stato individuato

La Juventus è pronta al grande investimento. In attesa di un Consiglio di Amministrazione che annuncerà, ancora una volta, un bilancio in rosso con cifre allarmanti e dove si parlerà della concreta ipotesi di un nuovo aumento di capitale, dalle parti della Continassa si pensa anche alla squadra del prossimo futuro.

La sostenibilità non può far dimenticare la competitività. La Juventus, in questa stagione, dovrà riconquistare l’Europa intesa come Champions League e ripartire potendo disporre anch’essa dei denari che la massima competizione europea è in grado di assicurare. Questo per poter riprendere ad investire. Cristiano Giuntoli si è già mosso e ha individuato giovani profili che potrebbe fare la fortuna della Juventus di domani.

Profili importanti e costosi, sui quali occorrerà investire cifre importanti che comporteranno, inevitabilmente, dei sacrifici dolorosi a livello tecnico. La prossima Juventus avrà bisogno di diversi innesti di qualità, in tutti i reparti. L’italica tradizione calcistica ci ha sempre insegnato come una grande squadra parta sempre da una grande difesa. Ed è dalla difesa che Giuntoli intende far partire la ricostruzione. Al momento c’è un solo nome…

Calciomercato Juventus, obiettivo Scalvini

La Juventus lo ha incrociato soltanto pochi giorni fa Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini non ha ancora vent’anni dal momento che li festeggerà soltanto il prossimo 11 dicembre. Eppure è già uno dei migliori difensori italiani.

L’Atalanta sa già che la prossima estate sarà quella dei saluti e ha già fissato il prezzo per il suo gioiello. La bottega orobica è buonissima e carissima, e per Giorgio Scalvini la richiesta è di 50 milioni di euro. Una cifra che, soprattutto di questi tempi, per la Juventus rappresenta un’enormità. Occorrerà cedere, tanto e bene, per incassare la somma da girare poi ai nerazzurri bergamaschi per il loro giovane difensore.

Cedere si, ma chi potrebbero essere i sacrificati nel nome di Scalvini? I sacrifici potrebbero riguardare alcuni giovani talenti bianconeri come Barrenechea e Soulè, che tanto bene stanno facendo in prestito al Frosinone e dalla cui cessione la società bianconera potrebbe incassare non meno di 25 milioni di euro. Vi è poi Iling Jr che sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione e potrebbe partire per una somma attorno ai 15 milioni di euro.

I restanti 10 milioni potrebbero arrivare dal risparmio dell’ingaggio di Pogba nel caso in cui si arrivasse alla risoluzione del contratto a causa ella sua positività al testosterone. La strade per arrivare a Giorgio Scalvini possono essere diverse, la sola certezza è che la Juventus vuole Giorgio Scalvini. A tutti i costi, forse…