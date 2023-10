DAZN, un’offerta mai vista: ti basta 1 euro, bisogna approfittarne subito

DAZN annuncia un’ulteriore novità per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma e per coloro che intendono vivere un’esperienza sportiva sempre più completa, da spettatori protagonisti

L’arrivo di DAZN nell’universo degli utenti appassionati di sport in Italia non è stato sicuramente il migliore, in termini di impatto. I costi del servizio col tempo hanno conosciuto un aumento, sebbene di pari passo anche la proposta dei contenuti si sia ampliata. I disservizi streaming, poi, hanno contribuito a creare un clima di sfiducia, al quale col tempo si sta ponendo rimedio con una qualità maggiore.

A tal proposito, la nota piattaforma insieme a MondoMobileWeb ha annunciato una nuova promozione. Questa potrà essere attività come ‘Zona DAZN’. Si tratta della possibilità di sommare un servizio all’abbonamento già sottoscritto. Un canale aggiuntivo, il cui costo mensile risulterà scontato per due mesi e sarà pagato soltanto un euro in più rispetto al pacchetto in essere.

Dopo i primi due mesi, sia per coloro che usano DAZN Standard che per coloro i quali hanno optato per DAZN Plus, il prezzo sarà di 7,50 euro mensili. Coloro che hanno già attiva Zona DAZN non potranno usufruire dell’opzione a livello economico ma chiaramente sì a livello di contenuti. Cosa garantisce la collaborazione con MondoMobileWeb?

DAZN amplia l’offerta: arriva un nuovo canale disponibile in tv, i dettagli e come attivarlo

Chi attiverà Zona DAZN, dal 4 ottobre in avanti, avrà un nuovo canale visibile sul digitale terrestre e sul satellite tramite SKY e Tivùsat. Consente la visione di sette match di Serie A TIM, LaLiga e gli EA Sports più altri contenuti originali previsti dal canale. Coloro che si fossero interessati a tale opportunità ma siano ancora sprovvisti in generale di un abbonamento DAZN, entro l’11 ottobre possono divenire clienti della piattaforma aderendo al piano DAZN Standard annuale.

Quest’ultimo è stato reso disponibile a rate da 29,99 euro al mese per i primi due mesi. Dopodiché il prezzo raggiungerà 30,99 euro al mese. Ciò significa che DAZN Standard e Zona DAZN verranno a costare 30,99 euro per i primi due mesi (29,99 euro DAZN Standard e 1 euro Zona DAZN) invece che 38,49€. Il pacchetto DAZN Standard permette all’utente di registrare un massimo di sei dispositivi per volta con la visione dei contenuti in contemporanea su due dispositivi, ma soltanto in un caso, ovvero quando e sempre che essi siano connessi alla stessa rete internet, nella medesima abitazione.