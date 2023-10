Diletta Leotta: a pochi mesi dal parto si mostra così

Non sono trascorsi nemmeno due mesi dal parto di Diletta Leotta, già ora lei ha fatto una mossa davvero inaspettata per molti.

Bruciare le tappe sembra essere una caratteristica tipica di Diletta Leotta, al punto tale che potremmo quasi sorprenderci quando non la vediamo farlo. In meno di un anno, infatti, non solo ha conosciuto e si è innamorata di Loris Karius, ma ha anche deciso che lui fosse davvero quello giusto ed è diventata mamma di una bambina, Aria, nata il 16 agosto, lo stesso giorno del suo compleanno.

Tutto questo non può che fare sensazione soprattutto se pensiamo che i due non hanno mai avuto nemmeno una convivenza. Lui, infatti, continua a giocare in Inghilterra, nelle file del Newcastle, anzi ha sottolineato che compagna e figlia non dovrebbero essere le motivazioni per cui lui debba trasferirsi in Italia, questo dovrebbe avvenire solo a fronte di una proposta interessante.

Riprendersi dal parto può non essere semplice per tutti, c’è chi ad esempio ha avuto un cesareo e tende a faticare maggiormente a rimettersi in sesto, non solo perdendo i chili accomulati in gravidanza. In casi simili, infatti, diventa importante non fare sforzi eccessivi, ma anzi farli in maniera graduale per evitare di danneggiare la ferita.

Una situazione che non sembra corrispondere minimamente a quanto accaduto a Diletta Leotta, che ha ripreso con le azioni che faceva ben prima di dare alla luce la sua Aria. A un mese dalla nascita lei è così tornata regolarmente in onda e in una delle partite più importanti di questo inizio di stagione, il derby Inter-Milan, a conferma di come DAZN la ritenga ancora il suo volto di punta.

Diletta Leotta sorprende sempre tutti

Nell’ultimo weekend la conduttrice si è però presa una piccola pausa, ma per un motivo più che speciale: si è diretta in Inghilterra per trascorrere qualche giorno con Karius, permettendo così alla sua bimba di prendere già il primo aereo a poche settimane di vita. Una volta tornata a casa, la bella siciliana si è messa al lavoro, ma non quello al microfono: ha deciso di recuperare la forma grazie al tapis roulant.

In realtà la 32enne non ne ha minimamente bisogno, è già tornata splendente come prima di restare incinta, quasi come se niente fosse successo, ma con un piccolo fagottino da tenere ora tra le braccia.

Le foto pubblicate da Diletta Leotta nei giorni trascorsi in Inghilterra hanno permesso ai suoi follower di notare un dettaglio non da poco: al suo anulare ora c’è un anello bellissimo. “Solo” un regalo di Karius arrivato in seguito alla nascita della loro bambino o qualcosa di più, come una promessa in vista di un matrimonio?

La conduttrice, da vera siciliana quale è, aveva sottolineato di essere una tradizionalista, proprio per questo le nozze rientrano tra i suoi sogni. Non è escluso quindi che i due possano progettarle al termine della prossima stagione, quando entrambi potranno essere più liberi.

Nonostante tutto, la loro continuerà a essere una storia a distanza, a meno che una formazione italiana non decida di avere bisogno di un portiere e di puntare sul tedesco.