L’ex Juve torna in Serie A: panchina eccellente

L’ex Juve può tornare ad allenare in serie A su una panchina eccellente: lo vuole un top club, pronto a scommetterci e affidargli il progetto

Situazione delicata per alcune squadre di Serie A che sono già ad un bivio dopo appena sette giornate. Le panchine iniziano a scricchiolare e anche a traballare. Da questo vortice non sono di certo escluse le big, anzi…

Proprio alcune di esse hanno iniziato malissimo la stagione. A dire il vero la prima panchina nel massimo campionato è già saltata: quella di Zanetti all’Empoli, rimpiazzato da Andreazzoli. Presto un altro tecnico potrebbe andare a far compagnia all’ex Venezia tra gli esonerati di questa prima parte di stagione.

Parliamo di Maurizio Sarri, ai ferri corti con Lotito da qualche settimana. La Lazio è partita malissimo con soli 7 punti conquistati in 7 giornate, già 4 sconfitte sul groppone e un sedicesimo posto in classifica che la mette appena al riparo dalla zona retrocessione. Non ha aiutato il calendario (già consumate le trasferte contro Napoli, Juve e Milan) ma gli 0 punti conquistati nelle prime due tra Lecce e Genoa sono da bollino rosso.

Tra l’altro Sarri e Lotito non mandano a dirsele nelle ultime settimane. Il tecnico biancoceleste si è lamentato senza mezzi termini di rosa non all’altezza, di una Lazio definita non una grande squadra e di aver chiesto altri giocatori sul mercato, scaricando quelli arrivati.

Le frasi non sono per nulla piaciute al patron capitolino che, invece, è convinto di aver operato bene e di aver acquistato grandi giocatori. Ecco perché Lotito si sta guardando intorno e avrebbe già messo gli occhi su un illustre ex Juve, attualmente libero.

Tudor può tornare in serie A: lo vuole la Lazio?

Si tratta di Igor Tudor, in bianconero sia da calciatore sia da allenatore in qualità di vice. Dopo l’esperienza proprio alla Juve ha iniziato la sua carriera da tecnico facendo bene prima al Verona (condotto alle soglie dell’Europa) e poi al Marsiglia, l’anno scorso, dove è arrivato terzo qualificandosi ai preliminari di Champions League. Adesso è libero e attende il progetto giusto. Sarebbe stato proposto ai biancocelesti, ma Lotito per ora ha frenato.

Ma se la situazione dovesse precipitare, in casa Lazio non è escluso il ribaltone. Al momento si va avanti con Sarri ma Tudor è alla finestra. Anche perché il calendario non è dei più facili. Oltre alla trasferta di Champions a Glasgow contro il Celtic c’è anche l’impegno dell’Olimpico di domenica contro l’Atalanta, da anni un vero e proprio tabù nelle sfide casalinghe ma che ha tutta l’aria di un bivio stagionale. Sarri trema, Tudor spera…