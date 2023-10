La notizia del possibile esonero di Josè Mourinho in casa Roma ha svegliato i tifosi giallorossi: la posizione del club capitolino, la verità

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Josè Mourinho sarebbe vicinissimo all’esonero in caso di sconfitta contro il Cagliari. La società capitolina ha voluto così chiarire la sua posizione: ecco tutta la verità in ottica futura con una nota ufficiale davvero suggestiva. Cosa succederà?

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Mourinho. L’allenatore della Roma rischia davvero tanto nonostante la convincente vittoria contro il Servette in Europa League. In campionato l’inizio stagionale non è stato dei migliori: già dopo la pesante sconfitta contro il Genoa a Marassi, secondo Il Corriere dello Sport i Friedkin sono stati sul punto di esonerarlo ma l’intermediazione del direttore sportivo Tiago Pinto è risultata decisiva. Pochi minuti fa è comparsa la posizione ufficiale del club giallorosso con la verità espressa dal comunicato stampa tramite Ansa.

Esonero Mourinho, l’annuncio della Roma: il club conferma

L’esperienza dell’allenatore portoghese è fuori discussione. Da tanti anni è stato un gestore fenomenale di top player, ma qualcosa non sembra decollare alla guida dei giallorossi. Ci sono stati risultati importanti nelle ultime due stagioni con la finale vinta di Conference League e quella persa in Europa League. I problemi nascono soprattutto in Serie A.

Come svelato dalla Roma, tramite il canale Ansa, la notizia del possibile esonero è “fake”: dal club capitolino affermano che non c’è mai stato un contratto tra Dan Friedkin e il tecnico tedesco Flick indiziato numero uno a sostituire Josè Mourinho. Un momento già decisivo della stagione giallorossa con l’allenatore portoghese, che ha rilasciato una lunga intervista all’emittente televisiva araba Elhekayashow. Ha rivelato di andare un giorno a lavorare anche in Arabia Saudita: al momento però è concentrato sulle dinamiche di casa Roma.

Il futuro di Mourinho sarà in Arabia Saudita con un campionato che ha accolto tante stelle mondiali: da Benzema a Brozovic passando per Milinkovic-Savic e Cristiano Ronaldo, che ha fatto da apripista agli altri campioni. Già nelle ultime settimane è stato accostato a diverse compagini blasonate di quel mondo: l’altro suo obiettivo è quello di vincere la Champions League asiatica come ha fatto intendere a gran voce. La Roma vorrebbe continuare così con Mourinho, ma anche le sue dichiarazioni fanno presagire altro.