Guardiola alla Juventus, l’annuncio: ecco la verità

Pep Guardiola è tornato a parlare del suo possibile trasferimento alla Juventus. Ecco l’annuncio dell’allenatore spagnolo

Da ormai tanti anni protagonista indiscusso alla guida del Manchester City, Pep Guardiola ha rivelato anche tutta la verità sul rapporto con la Juventus. Da anni è stato accostato al club bianconero, che ha sempre mirato in alto per allenatore di successo.

Dopo la sua avventura trionfante al Barcellona, l’allenatore catalano è volato anche in Germania alla guida del Bayern Monaco per poi sposare il progetto da urlo del Manchester City. In passato la Juventus ci ha sempre provato per l’allenatore spagnolo, ma ecco la verità svelata dallo stesso Guardiola.

Guardiola Juventus, la verità sul futuro dello spagnolo

L’attuale allenatore del Manchester City è arrivato in Italia per un evento benefico per svelare tutto il suo pensiero. Si è concentrato anche sulla dinamica di casa bianconera: Guardiola è stato accostato anche alla Juventus a lungo, ma il matrimonio non è mai avvenuto.

Pochi minuti fa lo stesso Pep Guardiola è sbarcato a Cuneo per l’evento ‘Dialoghi sul talento’ realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus. Nel 2019 è stato ad un passo dalla Juventus, ma lo stesso allenatore spagnolo ha smentito l’interessamento dei bianconeri: “Non mi hanno mai cercato”. Poi ha aggiunto: “Mi piace molto in Italia, si mangia bene”.

Poi si è soffermato sul dibattito tra Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi per quanto riguarda le dinamiche di gioco: “Tutti gli allenatori penso a vincere, nessuno pensa solo al bello: ognuno pensa ad interpretare il calcio a modo suo”. Filosofie differenti a confronto per arrivare sempre più alto per conquistare trofei e successi importanti sia a livello nazionale che internazionale.