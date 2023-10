Tegola Roma: c’è lesione, Mourinho lo perde un mese

Tensione alle stelle in casa Roma dopo la notizia sul possibile imminente esonero di Josè Mourinho. Ma i problemi non finiscono qui

La prima pagine del ‘Corriere dello Sport‘, con la notizia diffusa dal direttore del giornale Ivan Zazzaroni in merito a un possibile, probabile esonero di Josè Mourinho, ha scosso in profondità il mondo Roma.

Al di là della smentita decisa e immediata del club capitolino attraverso le agenzie di stampa, l’ipotesi di un addio dello Special One in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista per giugno 2004, non può non creare tensioni e incertezza all’interno del centro sportivo di Trigoria. Ma visto che spesso i problemi non arrivano mai da soli, la Roma deve fronteggiare un’altra questione che di fatto limita il rendimento della squadra con inevitabili ripercussioni su risultati e classifica.

Il riferimento è alla vicenda degli infortuni muscolari che sta falcidiando la rosa romanista dall’inizio della stagione. Una vera e propria ecatombe, finora inarrestabile. In questi primi quarantacinque giorni di impegni l’organico a disposizione di Mourinho ha perso elementi chiave come Paulo Dybala, Houssem Aouar, Renato Sanches, Diego Llorente e Chris Smalling. Tutti giocatori fondamentali per una Roma che vorrebbe competere sia in campionato, lottando fino all’ultimo per la qualificazione in Champions League, sia in Europa League dove tutto l’ambiente sogna di vendicare la sconfitta di Budapest ai rigori nella finale contro il Siviglia.

Che batosta per la Roma, Lorenzo Pellegrini fermo ai box: quante partite dovrà saltare

Ai già tanti infortuni si è aggiunto l’ultimo e quasi certamente più grave, quello di Lorenzo Pellegrini. Dopo neanche un quarto d’ora dal suo ingresso in campo contro il Servette, il capitano giallorosso è stato costretto ad abbandonare il campo per un dolore alla gamba destra. E gli esami a cui l’ex centrocampista del Sassuolo è stato sottoposto hanno evidenziato, purtroppo per lui e per la Roma, una lesione al flessore della gamba destra.

Una vera e propria tegola per lui e per Mourinho che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti per almeno quattro settimane. Pellegrini salterà infatti le sfide contro il Monza, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali e quelli contro Slavia Praga, Inter, Lecce e ancora Slavia Praga in trasferta. È possibile invece che il capitano giallorosso possa tornare in campo per il derby contro la Lazio in programma domenica 12 novembre.