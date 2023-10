Bomba Napoli: bufera Garcia-capitano, è caos

Dopo i recenti risultati negativi, su Rudi Garcia è nato più di qualche dubbio da parte di De Laurentiis e non solo

Nelle ultime ore, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso preoccupazioni piuttosto significative riguardo alla posizione dell’attuale allenatore della squadra, Rudi Garcia. Le sue parole, pronunciate durante un discorso alla Luiss, hanno sollevato interrogativi sul futuro del tecnico partenopeo e sulle dinamiche in corso all’interno del club.

De Laurentiis ha dichiarato di star vivendo un momento no con Garcia. Il patron del Napoli, ha inoltre dichiarato che, in quanto imprenditore, ha il dovere di interessarsi alla sua impresa. ADL ha ribadito che prenderà le decisioni più opportune quando sarà il momento di adottarle. Il presidente ha, infine, affermato che la piazza non può essere condizionante e che ogni decisione affrettata è sempre sbagliata.

Le parole del presidente hanno immediatamente innescato speculazioni sul possibile esonero di Garcia dalla panchina del Napoli in virtù dei risultati deludenti. La squadra, infatti, ha subito sconfitte pesanti, tra le quali quella più recente contro la Fiorentina per tre reti ad una la scorsa domenica.

Dubbi di De Laurentiis su Rudi Garcia: il pensiero di Bruscolotti

Intervistato da ‘notizie.com’, la leggenda del Napoli nonché ex capitano degli azzurri, Giuseppe Bruscolotti ha condiviso le preoccupazioni del presidente riguardo al momento attuale del club.

L’ex compagno di squadra di Maradona ha commentato: “Il momento è molto delicato, quando sembrava che tutto andasse per il meglio, l’allenatore domenica ne ha combinate di tutti i colori. Questo è il lato preoccupante, tutto quello che abbiamo visto non ha niente a che vedere con il calcio. Ha stravolto tutto”.

Bruscolotti ha espressamente dichiarato di avere diversi dubbi sulla gestione tattica di Rudi Garcia, inclusa la scelta di cambiare la formazione e le sostituzioni durante le partite. Ha anche suggerito che la mancanza di comunicazione tra l’allenatore e i giocatori potrebbe essere uno dei problemi principali. Ciò soprattutto all’interno dello spogliatoio che fino a qualche mese fa era più unito che mai.

Le tensioni all’interno dell’ambiente partenopeo sono state evidenziate anche dalle reazioni dei giocatori durante le sostituzioni, con sfuriate pubbliche che Bruscolotti ha criticato affermando che non è corretto per i tifosi fare scenate simili, soprattutto in diretta tv. La situazione è ora estremamente tesa in casa Napoli e l’esonero dell’allenatore franco-spagnolo sembra un’opzione che potrebbe essere presa in considerazione durante la pausa internazionale appena cominciata. Tuttavia, lo stesso Giuseppe Bruscolotti ha sottolineato che questa è una decisione che spetta alla società e ha invitato alla riflessione prima di prendere qualsiasi misura.