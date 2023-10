Juve, 50 milioni e addio Bremer: erede in Serie A

La Juventus sta lavorando per il futuro, soprattuto per quanto riguarda il reparto arretrato. Gleison Bremer può essere ceduto, con la società che ha già individuato il sostituto

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, trovandosi terza in classifica a meno quattro dal Milan capolista. Questo, però, non ferma la società, che sta già pensando al mercato del futuro.

Il reparto dove la dirigenza vuole intervenire è la difesa, che potrebbe perdere delle pedine importanti. Il principale indiziato a lasciare la ‘vecchia signora’ è il brasiliano Gleison Bremer, arrivato in bianconero dal Torino nell’estate del 2022. Dopo una prima stagione fatta di luci e ombre, in questa stagione in classe 1997 sembra essersi ritrovato, tanto da attirare ancor più interesse su di se.

Le richieste per il difensore potrebbero arrivare dalla Premier League, visto che qualche squadra ha mostrato grande interesse. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli lo lascerebbe partire per una cifra introno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata dei club inglesi. Qualora l’addio si verificasse, la dirigenza ha già in mente il sostituto ideale per sostituirlo.

Bremer può salutare, la Juventus ha scelto l’erede: è sfida con Inter e Milan

La Premier League potrebbe infatti bussare a breve, visto che anche in passato diversi club hanno chiesto informazioni per acquistarlo. Il ragazzo, dopo molti anni trascorsi in Italia, è intrigato dall’idea di provare una nuova avventura in Inghilterra, con Giuntoli pronto ad accontentarlo in caso di offerta giusta. La ‘vecchia signora’ non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato l’obiettivo principale.

Il calciatore individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato è Giorgio Scalvini, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Nonostante la giovane età negli ultimi anni il ragazzo è cresciuto sempre di più, tanto da arrivare a vestire anche la maglia azzurra.

Le richieste della ‘dea’ sono tutt’altro che basse, ragion per cui alla Juventus serve cedere il brasiliano prima di affondare. Su Scalvini, però, c’è anche il forte interesse di Inter e Milan, che lo stanno monitorando da svariati mesi. Le tre big nostrane potrebbe quindi sfidarsi anche in sede di mercato, con il classe 2003 che sembra pronto al grande salto. I prossimi mesi possono rivelarsi decisivi.

