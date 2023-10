Lutto nel mondo del calcio: muore a soli 17 anni, tifosi in lacrime

Una straziante notizia nel mondo del calcio: morto un ragazzo di soli 17 anni. Lascia il fratello e la famiglia, tutti sconvolti

Nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti, sia nel mondo del calcio che non. Purtroppo è venuto a mancare un giovanissimo ragazzo di soli 17 anni. La comunità dell’Asd San Salvo Calcio, società dell’omonimo paese in Abruzzo, è infatti profondamente addolorata per la tragica e prematura scomparsa di Nico Bonanno, fratello del giocatore Tomas.

Una notizia dolorosa che ha ovviamente causato sconvolgimento e tristezza in tutta la squadra e la società abruzzese. Che, in questo momento difficile, si unisce in un abbraccio solidale alla famiglia Bonanno.

La notizia è stata diramata anche attraverso un comunicato ufficiale della società: “Tutta l’Asd San Salvo Calcio si stringe al dolore della famiglia Bonanno per la scomparsa prematura di Nico Bonanno (nella foto a sinistra) a soli 17 anni, fratello del nostro giocatore Tomas. Siamo straziati da questa terribile notizia, stringiamoci tutti verso il nostro Leone!”.

Nico Bonanno era davvero giovanissimo e aveva ovviamente ancora una vita davanti a sé. Come sempre accade in questi casi, la sua scomparsa così improvvisa e prematura lascia un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Il suo spirito giovanile e la sua vivacità creano enorme dolore nel cuore di tutti coloro abbiano avuto la fortuna di incontrarlo nella sua troppo breve vita.

Vicinanza alla famiglia Bonanno

In queste circostanze delicate e difficili, è comunque molto importante e giusto stare vicino alla famiglia, mostrando sostegno e solidarietà. La società di San Salvo non ha fatto mancare tutto ciò alla famiglia Bonanno. Ovviamente niente e nessuno potrà mai alleviare il dolore che sta provando in questo momento, ma far sentire di non essere soli e dimostrare l’affetto che li circonda in un momento così buio può essere comunque un piccolo aiuto.

Il calcio, in fondo, è molto più di un semplice sport ed è in momenti come questo che deve uscire fuori quanto si possa creare una comunità di persone, oltre che di atleti/tifosi/appassionati. Il gioco deve andare a formare il rispetto reciproco. La perdita del fratello Nico per il ragazzo del San Salvo va a colpire anche tutti gli altri: compagni, staff e tifosi, ma anche i semplici appassionati, che siamo sicuri che venendo a conoscenza del fatto non rimarranno indifferenti. Una notizia del genere fa sempre riflettere sulla fragilità della vita.

Ricordiamo anche noi Nico Bonanno con affetto e ci uniamo al dolore della famiglia e della società San Salvo. Ci auguriamo che la sua memoria venga continuamente onorata. Siamo certi che verrà reso omaggio a Nico nel miglior modo possibile. La società dell’Asd San Salvo Calcio è una famiglia unita in questo momento, e insieme aiuterà Tomas a superare questa triste perdita.