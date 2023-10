Con 5 mesi di ritardo: adesso la Juve è ad un passo

Allegri può già cominciare ad esultare: uno degli obiettivi sfumati la scorsa estate può firmare a zero già a gennaio

È sta una Juventus decisamente convincente quella che, contro il Torino nell’ultimo turno di campionato, ha conquistato tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto. Il sogno tricolore rimane vivo, seppur sempre estremamente complicato, per gli uomini di Massimiliano Allegri.

La Juventus, però, dovrà fare i conti con due questioni abbastanza spinose in vista dei prossimi mesi. La prima e più recente riguarda Nicolò Fagioli, indagato per scommesse illegali e che potrebbe incappare in una squalifica. Chi invece sarà a lungo costretto a rimanere lontano dai campi di gioco è sicuramente Paul Pogba: il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone nei conseti controlli antidoping e nelle recenti controanalisi la situazione non è affatto migliorata. Per tale ragione il calciomercato invernale potrebbe riservare non poche novità allo scacchiere in mano all’allenatore di Livorno.

Il sostituto di Pogba è una realtà quasi certa e sono già diversi i profili al vaglio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per il mese di gennaio. C’è inoltre una novità che può davvero fare felici non solo i tifosi della Juventus ma anche e soprattutto Massimiliano Allegri. Il ‘Conte Max’ può iniziare a gioire: il colpaccio ‘gratis’ a gennaio sta per diventare una realtà.

‘Favore’ alla Juventus: firma subito a zero

Secondo quanto viene riportato da ‘Defensa Central’, dalla Spagna pare sempre più probabile un clamoroso colpo della Juventus per il mese di gennaio. Occhi a Madrid in casa Real dove il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez potrebbe a sorpresa favorire un rinforzo di grande spessore per la ‘Vecchia Signora’.

Si tratta di Lucas Vazquez che, in scadenza il 30 giugno 2024 con i ‘Blancos’, pare non rientrare più nelle prime scelte di Carlo Ancelotti per l’immediato futuro. Perez non pare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus che già la scorsa estate aveva sondato il terreno per un rinforzo di grande spessore ed esperienza in quella zona del campo. Sembra che il giocatore, già nel mese di gennaio, possa firmare con i bianconeri un contratto triennale.

E non è affatto escluso, tutt’altro, che Perez possa addirittura spingere per la rescissione anticipata del contratto ‘consegnandolo’ di fatto a parametro zero alla società piemontese. Staremo a vedere come andrà a finire ma intanto Lucas Vazquez e la Juventus sono virtualmente ad un passo l’uno dall’altra, mai così vicini. In questa stagione, al netto di poche apparizioni quando Carvajal non era al meglio, Vazquez ha collezionato solo 228′ in campo con il Real Madrid, con 1 assist e 8 spezzoni di gara giocati.