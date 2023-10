Sancho alla Juventus, ecco cifre e formula dell’affare

Sembrava destinato a imporsi come uno dei giocatori più forti del mondo, ma Jadon Sancho pare aver smarrito tutte le sue enormi qualità

In queste ultime settimane si celebrano, com’è giusto che sia, le imprese e le gesta di Jude Bellingham, il ventenne centrocampista inglese acquistato dal Real Madrid l’estate scorsa per oltre 100 milioni di euro. Gol a raffica, assist da urlo, giocate da sogno e una personalità da lasciare a bocca aperta: nessun dubbio su chi sia la nuova stella del calcio mondiale.

Un percorso molto simile avrebbe potuto compiere un altro giovane calciatore inglese, il ventitreenne Jadon Sancho. Come il suo più giovane connazionale l’attaccante londinese è esploso nel Borussia Dortmund, la squadra che ha sfornato i talenti più luminosi del panorama internazionale degli ultimi anni.

Acquistato nell’estate del 2021 dal Manchester United, dopo un impatto iniziale più che confortante l’allora ventunenne Sancho si è gradualmente spento, perdendo rapidamente peso specifico e importanza all’interno della rosa dei Red Devils.

Da titolare a riserva di lusso, fino alla completa esclusione dal progetto del tecnico ten Hag. Questa l’inattesa e sorprendente parabola dell’ex Dortmund, finito da qualche settimana ai margini della prima squadra. Alla dirigenza dello United a questo punto non resta che una soluzione, la cessione di Sancho a gennaio. L’ipotesi che già circola sui media inglesi è quella del prestito con ingaggio pagato in parte dallo stesso Manchester.

Sancho, la Juventus può tentare la via del prestito: Giuntoli ci prova per gennaio

Ed è proprio grazie a questa formula, assai vantaggiosa, che la Juventus starebbe seriamente pensando di ingaggiare Sancho tra qualche mese. Allegri del resto ha bisogno di un altro attaccante esterno per aumentare il potenziale offensivo della squadra e lanciare l’assalto definitivo allo scudetto. Il principale obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è Domenico Berardi che già l’estate scorsa è stato a un passo dai bianconeri, ma l’opzione Sancho rappresenta una più che valida alternativa al capitano del Sassuolo.

La formula, come detto in precedenza, che il Manchester United è disposto a concedere è quella del prestito secco fino a giugno con pagamento a proprio carico di una parte dell’ingaggio. Una vera e propria occasione di mercato che la Juventus sembra intenzionata a cogliere. Ma l’ipotesi Sancho resta per ora un’alternativa a Berardi. Solo nel caso in cui Giuntoli non riuscisse a chiudere la trattativa con il Sassuolo si lancerebbe sulle tracce del giovane attaccante inglese.