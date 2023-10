L’erede di Chiesa arriva a gennaio: 70 milioni

L’addio del figlio d’arte per la firma di un nuovo grande attaccante alla Juventus: bye bye Chiesa, Giuntoli ha già scelto

In silenzio, senza troppi proclami, la Juventus di Massimiliano Allegri si sta facendo strada verso la zona più alta della classifica di Serie A. I bianconeri, non avendo coppe europee da giocare, possono risultare la più insidiosa outsider nella lotta Scudetto.

Ma i pensieri della società piemontese continuano ad essere monopolizzati dalle prossime scelte che verranno effettuate in sede di calciomercato. Uno dei nodi che da Torino dovranno sicuramente sciogliere riguarda il futuro di Federico Chiesa. L’ala genovese è tornata sui suoi livelli, dopo una stagione molto sofferta a causa del grave infortunio al ginocchio. Ma intanto il contratto del 25enne figlio d’arte rimane in scadenza il 30 giugno 2025 e per il momento pare proprio che da Torino non arrivino segnali di intesa.

Ecco perchè la Juventus starebbe cominciando a valutare la cessione di Chiesa e, in tal senso, il giocatore è molto apprezzato soprattutto in Premier League. Ma chi al suo posto? Cristiano Giuntoli non si farà trovare impreparato e l’indiscrezione di mercato che giunge da lontano può davvero fare impazzire di gioia il popolo bianconero.

Erede Chiesa: super colpo a gennaio

Secondo quanto viene riferito da ‘Thesun.co.uk’, la Juventus sembrerebbe fortemente interessata a mettere a segno un grandissimo colpo in Premier League durante la sessione invernale di calciomercato. Proprio dal calcio inglese potrebbe giungere l’erede di Federico Chiesa: e la grande suggestione porta al nome di Jadon Sancho, da tempo ai ferri corti con il Manchester United.

Il classe 2000 è praticamente fuori rosa da fine agosto, con ten Hag che lo ha punito per la mancanza di impegno durante gli allenamenti. Uno scenario particolare che vede ancora oggi un muro contro muro che potrebbe finire per far godere i tifosi della Juventus e lo stesso Massimiliano Allegri. La strategia di Cristiano Giuntoli consisterebbe in un’offerta di prestito a gennaio, con metà dell’ingaggio (circa 350mila sterline a settimana) a carico dei ‘Red Devils’. La ‘Vecchia Signora’, poi, si impegnerebbe a riscattare il cartellino del 23enne londinese in estate per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Un grandissimo colpo, per rimpiazzare Chiesa che come anticipato potrebbe finire per salutare la Juventus tra qualche mese. Su Sancho c’è anche il suo ex club, il Borussia Dortmund: ma pare che il calciatore sia particolarmente attratto all’idea di rilanciare la sua carriera in Serie A, alla Juve. Chiesa out, Sancho in: per una Juventus che non vuole proprio rimanere ferma, costruendo ad Allegri una squadra sempre più forte per il futuro prossimo.