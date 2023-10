Posa sexy prima del programma: Ferilli esplosiva

Ennesimo scatto mozzafiato da parte di Sabrina Ferilli che prima dello show ha voluto regalare al pubblico un’immagine unica

Una vita dedicata al palcoscenico da parte di Sabrina Ferilli che all’alba dei sessant’anni che compirà la prossima estate, festeggerà il compleanno precisamente il 28 agosto, sembra non avere la minima voglia di fermarsi. Il nuovo che avanza si fa sentire soprattutto grazie ai social, ma questo alla showgirl non spaventa perché sa ancora come farsi apprezzare dal suo pubblico.

Nuova stagione televisiva per la conduttrice di dichiarata fede romanista che proprio in questo autunno è tornata protagonista sulle reti Mediaset dove è iniziata una nuovissima edizione di Tu si que vales. Talent show di Canale 5 che proprio con questa stagione festeggerà il traguardo dei primi dieci anni in tv.

Insomma, periodo di grandi avvenimenti per la Ferilli che proprio prima dell’ultima puntata ha voluto regalare agli spettatori uno scatto a dir poco mozzafiato. Foto alla moda per l’apprezzata showgirl che sembra avere davvero pochi rivali, non solo in televisione ma anche sui social.

Sabrina Ferilli più sensuale che mai, lo scatto prima dello show è bollente

Completo totalmente rosa e gambe in mostra per la Ferilli che in un’immagine del genere si è così mostrata in versione Barbie. La celebre bambola, resa ancor più attuale dall’ultimo film con Margot Robbie, è stato segnante per moltissime influencer che hanno voluto dare una loro personalissima interpretazione di quella che di fatto è la moda del momento.

Cosa che naturalmente ha voluto replicare anche la Ferilli lasciando tutti, anche i fan meno sfegatati, con la bocca assolutamente aperta. Sguardo seducente e capello un po’ selvaggio per la showgirl che poco dopo è entrata in studio lasciando di sasso anche gli spettatori presenti per assistere allo show. Gli ascolti hanno ancora una volta dato ragione al format che può vantare al suo interno la presenza di una delle bellezze nostrane più apprezzate degli ultimi anni. Se non addirittura di sempre-

Insomma, la Ferilli è l’ennesima dimostrazione che il tempo è davvero un concetto relativo. Merito della sua bellezza ma anche di una freschezza e sicurezza mentale che la rendono unica nel suo genere. Quando un obiettivo incontra la Ferilli, il risultato è sempre degno di loro. I suoi fan sperano che continui a regalare loro emozione uniche, sui social e dentro lo schermo.