Tacchi e calze mozzafiato: Annalisa lascia senza parole

L’ex allieva di Amici è semplicemente perfetta nel suo ultimo scatto social: su Instagram Annalisa lascia tutti a bocca spalancata

Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è una cantautrice italiana che negli anni ha scalato le classifiche finendo per diventare una vera e propria stella del panorama musicale nostrano.

Nata in provincia di Savona a Carcare il 5 agosto 1985, esplode nel dettembre 2010 grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’. Il popolarissimo talent show che ancora oggi è campione di ascolti su Canale 5 le dà la possibilità di mettere in mostra il suo talento cristallino che nel corso di pochi mesi convince proprio tutti: professori, giudici e addetti ai lavori. Annalisa si classificò seconda e nel 2011 pubblicò il suo primo album che ebbe un successo esagerato: intitolato ‘Nali’, come il nomignolo a cui la 38enne ligure è molto affezionata.

Il suo tour estivo ha già toccato diverse grandi città italiane, con il sold out registrato praticamente ovunque: anche a Milano, per la data del Forum di Assago di scena il prossimo 4 novembre. Sono innumerevoli i successi firmati dall’artista di Carcare: tra i più recenti ‘Mon Amour’, ‘Bellissima’ – diventato da poco quadruplo disco di platino – e ‘Disco Paradise‘, scritto insieme a Fedex e J-Ax. Ad ‘Amici’ era timida e impacciata: adesso ‘Nali’ è diventata un vero e proprio ‘animale da palcoscenico’.

Foto da applausi: Annalisa mai così bollente su Instagram

Una performer eccezionale, i cui concerti sono sempre richiestissimi. Il successo l’ha travolta anche grazie al web ed ai social network come Instagram, dove Annalisa conta una fan base di 1,9 milioni di persone. Il 29 giugno si è sposata in una cerimonia segretissima con il manager Francesco Muglia.

Domenica scorsa ha preso parte alla puntata del pomeridiano di ‘Amici di Maria De Filippi’, lo show a cui Annalisa è ancora molto legata. Un pò per esibirsi con la sua nuova hit ‘Ragazza sola‘, un pò per fare da giudice nella gara di canto, ciò che ha però colpito i fan è stato il look assolutamente troppo sexy offerto dalla 38enne ligure. Tacchi a spillo, stivali di vernice nera ed una felpa dello stesso colore a mo’ di vestitino, che ha dato ampio spazio alle gambe strepitose di ‘Nali’.

I fan non hanno perso tempo e sin dalla pubblicazione si sono riversati nel box dei commenti esaltando la bellezza della cantautrice, apparsa ancora una volta in una forma strepitosa. Ed intanto il successo, sui social e non solo, pare solo agli inizi: perchè un personaggio come Annalisa è destinato a smuovere a lungo milioni di persone.