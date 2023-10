Caso scommesse, coinvolto anche Bonucci: rischia tanto

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo sconvolgente caso scommesse, tanto importati addirittura da riuscire a prendersi le prime pagine di giornale anche la mattina dopo l’importante (e convincente) vittoria dell’Italia su Malta.

Il principale motivo di questo è che più si va avanti in questa faccenda e più vengono a galla nuovi aspetti che decisamente rendono ancora più fitta, di quanto poi d’altronde già non lo sia, questa situazione.

L’ultima novità è che in questo caso scommesse sarebbe incredibilmente coinvolto anche Leonardo Bonucci. L’ex Juventus rischia infatti una lunga squalifica per un motivo abbastanza grave e che rischia di condannarlo senza neanche un’indagine.

Caso scommesse, coinvolto Bonucci: il motivo

Importanti aggiornamenti arrivano in merito a questo caso scommesse, che ogni giorno che passa vede infittirsi sempre di più. Solo ieri a Il Corriere della Sera Fabrizio Corona, colui che ha fatto partire il tam tam di questa faccenda, ha svelato il numero (stimato) di giocatori coinvolti e la sua fonte, scatenando ovviamente il panico fra i tifosi e gli stessi dirigenti che hanno iniziato ad immaginare chi potessero essere questi.

Uno dei (possibili) nomi coinvolti è stato fatto questa mattina da La Repubblica, ed è incredibile, visto che si tratta diLeonardo Bonucci. L’ex capitano della Juventus si è infatti ritrovato in mezzo a questa faccenda “tradito” da delle chat di whatsapp dove in pratica viene confermato il suo coinvolgimento.

Essenzialmente, stando a quanto riportato questa mattina in prima pagina da il noto quotidiano italiano, Leonardo Bonucci era al corrente della situazione del compagno di squadra Nicolò Fagioli. Se questa cosa dovesse essere confermata, c’è il rischio che l’attuale giocatore dell’Union Berlino possa avere delle pesanti ripercussioni in grado di mettere addirittura a rischio anche il proseguo della sua carriera.

Bonucci coinvolto nel caso Fagioli, ci sono le chat: ecco cosa rischia

A quanto pare ci sono delle chat di whatsapp in cui Bonucci essenzialmente dice di essere al corrente del vizio del compagno della Juventus Nicolò Fagioli. Una notizia sconvolgente, una sorta di fulmine a ciel sereno quello scagliato questa mattina da La Repubblica, che ovviamente ha detto di più sulla faccenda cercando anche di fare il punto su quello che potrebbe essere l’effettivo coinvolgimento di Bonucci in questo caso scommesse.

Il quotidiano capitolino ha difatti detto che l’ex capitano della Juventus potrebbe essere risultare essere colpevole per omessa denuncia qualora queste fantomatiche chat venissero confermate e messe nelle mani degli acquirenti.

Caso scommesse: Bonucci rischia una lunga squalifica

A fronte di quanto trapelato questa mattina da La Repubblica, Leonardo Bonucci rischia una lunga squalifica se colpevole di essere coinvolto in questo scandalo scommesse. L’omessa denuncia, in questi casi, è un reato grave, e l’attuale giocatore dell’Union Berlino rischia di avere gravi ripercussioni in una faccenda che non lo tocca minimamente, ma che lo condanna per aver fatto il capitano, con l’intendo di proteggere uno dei suoi compagni.