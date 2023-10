Giuntoli scatenato: firmano in sei

Cristiano Giuntoli guida la riscossa di una Juventus di nuovo alla ribalta della cronaca: ben sei sono pronti a firmare

La Juventus non ci sta più a prendere schiaffi in faccia. Dopo la fallimentare passata stagione culminata nella squalifica per un anno dalle Coppe europee, decretata dall’Uefa in conseguenza della condanna nell’ambito del procedimento per le c.d. ‘plusvalenze fittizie’, i bianconeri stanno facendo i conti con due inattese grane.

Parliamo della positività al testosterone di Paul Pogba, che terrà il francese fuori da rettangolo verde per chissà quanto tempo (rischia 4 anni di squalifica), e ovviamente del coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel nuovo scandalo scommesse, con l’ex Cremonese che, al pari di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, è indagato dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di puntate illegali.

Uno-due che manderebbe al tappeto un elefante, figuriamoci un club fortemente ‘debilitato’ a seguito delle pene, sportive e giudiziarie, patite la scorsa stagione.

Ma in casa Juve si respira aria nuova: nella stanza dei bottoni non ci sono più Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene bensì Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino mentre sulla tolda di comando delle operazioni di mercato c’è Cristiano Giuntoli.

Il nuovo corso bianconero non si estrinseca solo nel ricambio nei ruoli apicali dell’organigramma societario, ma anche in una nuova filosofia aziendale. Basta piangersi addosso e recriminare ma rimboccarsi le maniche per riportare la Juventus ai fasti che le competono per storia e blasone.

Giuntoli scatenato: sei rinnovi, tra cui quello di Vlahovic, entro Natale

È proprio quello che ha in animo di fare l’ex Direttore sportivo del Napoli nell’unico modo in grado di rassicurare una piazza alquanto preoccupata e in preallarme per un club bianconero che sembra sempre più una nave in balia delle alte onde di un mare in tempesta.

Cristiano Giuntoli e il suo più stretto collaboratore, Giovanni Manna, lavorano alacremente per perfezionare ben sei rinnovi contrattuali entro Natale.

Il prolungamento del contratto in essere riguarda Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Gleison Bremer, Manuel Locatelli, Federico Gatti e Daniele Rugani, l’ossatura della Juventus attuale e (forse) di quella futura.

La suddetta tornata di rinnovi contrattuali risponde anche alla necessità di blindare i ‘gioielli’ bianconeri in ottica assalto delle big europee. D’altra parte, come ha confessato di recente il Football Director bianconero, “la passione per questo club mi ha portato ad accettare l’incarico. Servirà tempo ma lavoriamo per riportare la Juventus dove merita“. E a giudicare dalle sue prossime mosse, è sulla buona strada per rispettare tale impegno.

