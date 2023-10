Rifiuta l’offerta della Juventus: ora firma il rinnovo

Sfuma un obiettivo di mercato per la Juventus, il rinnovo di contratto è pronto e i bianconeri ora dovranno volgere lo sguardo altrove

La Juventus sta ancora guardando al calciomercato per la sua rosa. Diversi i problemi ancora in essere in casa bianconera. I problemi extracampo con Pogba e Fagioli costringeranno Giuntoli con tutta probabilità a guardare alla sessione di gennaio per un rinforzo.

Anche la difesa è finita sotto lo sguardo della dirigenza in estate, ma anche lì si è scelto di continuare con gli elementi già a disposizione.

L’unico acquisto infatti è stato Timothy Weah, per andare a rinforzare le fasce, ma sono stati valutati anche profili per gli altri reparti. I mancati incassi dalla Champions League e il calo di appeal hanno portato anche a dei rifiuti dal calciomercato. La Juventus resta comunque alla finestra, ma intanto si stanno muovendo anche gli altri club e i profili preferiti stanno sfumando.

Per la difesa avevano volto lo sguardo verso il Manchester United, che in questi anni sta vivendo un periodo di grossa confusione, con più di qualche profilo appetibile anche per le nostre compagini nonostante il divario economico. Giuntoli aveva messo così gli occhi su Victor Lindelof, centrale svedese che ha visto il suo minutaggio in calo costante con la maglia dei Red Devils.

La nuova vita di Lindelof, ha tolto il posto a Maguire

Arrivato nell’estate del 2017 dal Benfica per 35 milioni, l’avventura di Lindelof a Manchester ha vissuto di tanti alti e bassi. Solo 20 presenze in Premier League per lui, con 1360 minuti giocati. Non esattamente numeri da prima scelta, con il suo spazio che allo United sembrava destinato quest’anno a ridursi ulteriormente tra infortuni e scarsa considerazione di ten Hag.

La Juventus quindi in estate ha provato il colpo, forte anche del contratto in scadenza nel giugno del 2024. Il ragazzo però ha rifiutato convinto di poter convincere l’allenatore olandese della sua utilità per la squadra. L’intento sembra essersi concretizzato. Lindelof infatti ha già collezionato 10 presenze tra campionato e coppe, tornando sostanzialmente titolare nello scacchiere dello United.

Spazio ottenuto anche grazie al calo di considerazione nei confronti del tanto chiacchierato Maguire, agli sgoccioli della sua avventura allo United. Anche lui finito sul mercato e anche lui rimasto convinto di poter riconquistarsi i suoi gradi, per l’inglese l’intendo sembra fallito. La società infatti sembra pronta a offrire il rinnovo a Lindelof, confermando la sua risalita nelle gerarchie.

Lo svedese ha un’opzione per il rinnovo automatico, ma il Manchester United è pronto a blindarlo con un pluriennale. Con buona pace della Juventus, che quindi dovrà guardarsi altrove per cercare rinforzi per la difesa di Max Allegri.