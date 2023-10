Nuovo bomber Inter a gennaio: pronti ad accettare l’offerta

L’Inter è pronta all’offerta per il bomber della Premier. Può arrivare a gennaio, ma ci sono altri club interessati

Il mercato nerazzurro si è infiammato durante la finestra estiva, ma anche gennaio potrebbe riservare qualche sorpresa per i tifosi. L’Inter, infatti, è molto interessata ad un attaccante della Premier League, e potrebbe presentare un’offerta durante il mercato invernale.

L’obiettivo è quello di portare a Milano il giocatore già a gennaio, per avere un attaccante pronto a giocare nella seconda metà di stagione. Sono due gli altri club interessati, ma il club di Zhang sembra decisa e vuole tentare l’offerta decisiva.

I nerazzurri sarebbero interessati ad acquistare Anthony Martial a gennaio, dati i frequenti infortuni di Arnautovic e le condizioni di Sanchez. Un attaccante come il francese può essere utile per Inzaghi, come primo cambio di uno tra Lautaro Martinez e Thuram (in caso di turnover) o come subentrante a gara in corso per spaccare la partita.

I tifosi non vedrebbero l’ora di vedere un giocatore così talentuoso nella rosa dell’Inter, che dopo questo acquisto si confermerebbe come la favorita per lo scudetto in questa stagione. La situazione sta iniziando a prendere forma, e l’Inter potrebbe presentare un’offerta prima del previsto.

Mercato Inter: Martial può arrivare a gennaio! Ecco come

Sono delle ultime ore le voci su una possibile offerta dell’Inter per Anthony Martial, ex attaccante del Monaco e del Siviglia alla ricerca di una nuova squadra dove esprimersi. Dopo aver superato le 300 presenze con il Manchester United, in cui ha segnato 89 gol e fornito 54 assist, l’attaccante è pronto a sbarcare in Serie A dopo essere stato messo da parte da ten Hag (in favore di Hojlund).

Simone Inzaghi potrebbe trovare un nuovo attaccante da utilizzare in questa e nelle prossime stagioni, a partire da gennaio. Il valore attuale del francese è di 15 milioni, e l’Inter potrebbe pareggiare questa cifra a gennaio per portare a Milano il talento scuola Lione.

La volontà di Martial è di andare altrove il prima possibile, anche se il club dell’Old Trafford potrebbe anche cercare di rinnovare il suo contratto (in scadenza nel 2024) per un’altro anno. Le squadre che possono mettere i bastoni tra le ruote dell’Inter sono Siviglia (dove Martial ha già giocato) e West Ham, entrambe alla ricerca di una punta affidabile per il resto della stagione. I nerazzurri sarebbero in pole, ma la situazione può cambiare da un momento all’altro.