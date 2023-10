Triplo pericolo per la Juve: 80 milioni sul piatto

Come se non bastassero i problemi a centrocampo, a gennaio la Juventus deve tenere d’occhio la situazione di uno dei suoi pezzi pregiati

La situazione della Juventus era e resta abbastanza intricata. Di fondi da investire sul calciomercato ce ne sono sempre pochi, tanto che in estate è stato sostanzialmente prelevato il solo Weah, cercando di sfoltire il più possibile per incassare liquidità fresca e risparmiare sul monte ingaggi. Per il resto ci si è affidato ai giocatori già a disposizione. Ecco quindi che, per esempio, un elemento in bilico come Pogba è alla fine rimasto.

Solo la cessione di uno dei big, ovvero uno tra Chiesa e Vlahovic, avrebbe potuto cambiare le cose. L’addio non si è materializzato e alla fine quindi Allegri si è dovuto accontentare del grosso della rosa dell’anno scorso.

A gennaio però si renderà necessario un innesto in mediana vista la squalifica di Fagioli e quella imminente del sopracitato Pogba.

Come se questo non bastasse, ecco che potrebbero esserci novità per quanto riguarda i gioielli della bacheca bianconera.

Con una diversità non irrilevante per quanto riguarda il mercato di gennaio. Se in estate l’incasso da una cessione importante poteva essere parzialmente reinvestito per un sostituto, in inverno trovare il giocatore giusto diventa un esercizio molto complicato.

L’Europa mette gli occhi su un gioiello della Juventus

Gli occhi di tutta Europa sono su un nome specifico. Dusan Vlahovic infatti sta continuando ad avere qualche problema con gli infortuni, ma la sta buttando dentro con cadenza regolare. 4 gol e 1 assist in 417 minuti giocati in Serie A. Numeri importanti che però uniti a qualche problema di troppo a livello fisico fanno sì che il prezzo del suo cartellino non possa essere esorbitante.

Ecco quindi che alcuni top club europei hanno posato gli occhi su di lui già per gennaio, senza attendere l’estate prossima, quando magari il ragazzo avrà sistemato i problemi fisici con numeri tali da far lievitare ulteriormente la valutazione da 80 milioni di euro.

Real Madrid, Arsenal e Chelsea sono a caccia di una punta per raggiungere gli obiettivi stagionali. Tutti e tre i club infatti in questo momento sono senza un centravanti prolifico.

Il Real infatti non ha propriamente sostituito Benzema, affidandosi per ora a Bellingham e al 33enne Joselu. Arrivato dall’Espanyol, sta mostrando una buona propensione per il gol, ma è difficile costrurci qualcosa di lungo termine intorno.

L’Arsenal invece non sta ritrovando il Gabriel Jesus del Manchester City. Il Chelsea infine continua a fare un po’ di fatica, con Nicolas Jackson che non sta trovando la rete con grande facilità.

La Juventus a gennaio dovrà quindi resistere agli assalti per la sua punta. Anche perché ora non c’è un Lukaku sul mercato con cui sostituirlo per poter tenere alta l’asticella. Il rischio di una cessione del genere è di sistemare i conti, ma mettendo in serio pericolo i risultati sportivi.