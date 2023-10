Tutti pazzi per Arthur: offerta choc alla Juve

Sono bastate otto gare in Serie A per scatenare un’asta intorno ad Arthur, calciatore brasiliano mandato dalla Juve alla Fiorentina in prestito

Arthur è tornato quanto meno in forma ed è ora uno dei più seguiti sul mercato internazionale. Incredibile a dirsi sino a qualche settimana fa, ora parecchi club stanno prendendo informazioni sul suo futuro.

Nel calcio può cambiare tutto nel giro di un paio di settimane, lo sa bene la Juventus che affronta sempre casi spinosi. A volte si ritrova con scelte di mercato che diventano particolari, quanto meno se si dà uno sguardo superficiale.

Il brasiliano Arthur alla Fiorentina è rinato, sembra davvero un altro tipo di calciatore. Arrivato in bianconero nello scambio molto discusso con Pjanic, aveva trovato spazio inizialmente in bianconero per poi eclissarsi in campo. Calciatore dai ritmi lenti e compassati a Torino, sembra un altro calciatore in questa stagione e se ne stanno accorgendo anche i club stranieri.

È un calciatore che ha così convinto un club, pronto a investire su di lui. Visto e rivisto in queste prime gare di Serie A, ha le caratteristiche giuste per rilanciare una squadra che non è partita al massimo in campionato e rischia davvero un’annata flop.

L’affare è stato fiutato, ora non resterà che andare in scena e mostrarsi con tutte le proprie carte: il Siviglia vuole Arthur per il futuro, ha trovato nel brasiliano l’uomo che manca.

Arthur via dalla Juve, c’è l’offerta

Una stima in Liga che arriva anche dal passato, per anni ha giocato nel Barcellona e sembrava destinato a un’altra carriera, anche come titolare nel Brasile. Ha avuto una grande flessione, il suo giocare a piccoli passi come nel futsal non lo ha portato ad avere un’accelerata, ma ora con Italiano in panchina sembra essersi ripreso, mostrandosi meno lezioso e molto concreto all’interno del centrocampo viola.

Siviglia in prima fila, ma c’è qualcosa che favorisce senza dubbio la società viola. Infatti, il club ha un’opzione per il riscatto che difficilmente si lascerà sfuggire. Prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, i viola potrebbero già effettuare quest’operazione a gennaio.

Resterà da capire se lo stesso Arthur sarà favorevole alla permanenza alla Fiorentina, che lo ha rilanciato ma l’agente Pastorello è stato un po’ sibillino anche guardando come in casa bianconera manchi Pogba e ora Fagioli. Che sia Arthur a dover tornare in bianconero?