Maguire in Serie A: la big pronta all’assalto

Arriva una clamorosa notizia di mercato direttamente dall’Inghilterra: il difensore del Manchester United, Harry Maguire, potrebbe presto sbarcare in Serie A

Il difensore centrale inglese, acquistato per la cifra record di 87 milioni di euro, è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie del tecnico olandese Erik ten Hag. Un suo addio nel mercato invernale si fa, dunque, sempre più concreto.

Nonostante nella sua squadra di club l’ex Leicester City non goda più dei galloni da titolare, il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, continua a ritenerlo un perno della sua difesa.

L’ex capitano del Manchester United, dopo aver perso EURO2020 a Wembley ai calci di rigore contro l’Italia vorrebbe prendere parte anche ad EURO2024 che si disputerà in Germania: giocare con continuità potrebbe permettergli di strappare un pass per la rassegna continentale.

La parabola calcistica di Harry Maguire continua a stupire tutti con colpi di scena incredibili. Nell’agosto 2019 era considerato quasi all’unanimità come uno dei difensori più forti dell’intera Premier League e a bruciare la concorrenza fu il Manchester United che, sulla falsariga del colpo Van Dijk del Liverpool, decise di sborsare più di 85 milioni di euro per assicurarselo.

Maguire in cerca di riscatto: la Serie A potrebbe essere la giusta occasione

L’avventura di Maguire ad Old Trafford, però, non sta procedendo come sperato e nel corso delle stagioni il centrale inglese ha ricevuto sempre più critiche da tifosi e addetti ai lavori per i suoi errori difensivi. La situazione sempre più difficile, dunque, potrebbe spingerlo via dai Red Devils e, secondo quanto riportato da talkSPORT, il Milan starebbe valutando il suo profilo.

In questo inizio di stagione 2023/24 Maguire è sceso in campo in tre occasioni di cui solo una da titolare, nel match di campionato contro il Brentford. Prima di rispondere alla chiamata del ct Southgate l’ex Leicester si è lasciato andare ad un piccolo sfogo e ha voluto esternare il suo malumore per lo scarso impiego.

Maguire ha chiarito come in questi mesi cercherà di riconquistare il posto allo United ma ha anche aggiunto che sarebbe pronto a lasciare qualora questa situazione persistesse. In estate l’inglese aveva rifiutato la corte del West Ham per provare a giocarsi le proprie carte ai Red Devils. Dopo qualche mese, però, la situazione potrebbe cambiare e l’ipotesi Milan prende sempre più corpo. I rossoneri, infatti, potrebbero garantirgli un minutaggio maggiore ed il centrale potrebbe decidere di rilanciare la propria carriera in Serie A come fatto da Chris Smalling alla Roma.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI